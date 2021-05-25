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  3. Bunu yapanlar insan olamaz! Çöplükte 17 köpek ölüsü bulundu

Bunu yapanlar insan olamaz! Çöplükte 17 köpek ölüsü bulundu

Sakarya'da kelimenin tam anlamıyla vahşet yaşandı. Kocaali ilçesinde sokak hayvanlarını beslemek için çöplüğe giden hayvanseverler, açılan bir çukurda 17 köpek ölüsü buldu. Olayla ilgili olarak Sakarya Barosu harekete geçti.

Bunu yapanlar insan olamaz! Çöplükte 17 köpek ölüsü bulundu

Kocaali ilçesinde dün sokak hayvanlarını beslemek için Kocaali Belediyesi’ne ait atık terfi istasyonu yakınına giden hayvanseverler, 17 köpek ölüsü ile karşılaştı. Sakarya Barosu olayla ilgili olarak suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

BİR KÖPEK BOĞULARAK KATLEDİLMİŞ

Sakarya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Zekiye Güneş Kılcı açıklamalarda bulundu.  Kılcı, “Videodan anladığımız kadarıyla bir kısım ölmüş hayvanlar belediye çöplüğüne atılmış. Öncelikle burası kim ve kimlerce yapılmış tespit edilmelidir. Şayet bu alan belediye ekiplerince kullanılmaktaysa, ekipler bu alanın işaretlenmesi kamu sağlığı ve bulaşıcı hastalık riskine karşı kireçlenmesi gibi bir kısım önlemlerin alınması gerekmektedir. Videoda boğulmuş bir köpek görülmektedir, bu köpeğin kimlerce öldürüldüğü ve oraya atıldığı araştırılmalıdır. Bu işi daha ciddi ele alınmadıkça, biz sahada mücadele eden hukukçulardan tecrübelerini yasal zemine oturtmamızı istemedikçe ve bu olaylar tamamen yerel yönetimlerin insafına bırakıldıkça benzer olaylara her gün yenileri eklenmeye devam edecektir” dedi.

Bunu yapanlar insan olamaz! Çöplükte 17 köpek ölüsü bulundu

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