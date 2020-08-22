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Bünyan Belediye Başkanı Kovid-19'a yakalandı

Kayseri'de Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Bünyan Belediye Başkanı Kovid-19'a yakalandı

Kayseri'de Bünyan Belediye başkanı koronavirüse yakalandığını duyurdu. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda korona virüse yakalandığını açıkladı. Başkan Altun paylaşımında şu ifadeleri kaydetti:

"Kıymetli hemşehrilerim, aldığımız tüm tedbirler ve kurallara karşı olan hassasiyetimize rağmen maalesef koronavirüs testlerim pozitif çıkmıştır. Yaşadığımız bu sürecin ciddiyetini ortaya koyabilmek adına, siz değerli hemşehrilerime bu haberi bizzat vermek, salgının ciddiyetini yeniden paylaşmak istedim. Sağlık durumum iyi olmakla birlikte, kontrol amaçlı karantina sürecim tüm vatandaşlarımız gibi başlamıştır. Evimde izole durumdayım. Sizlerden ricam lütfen tedbiri elden bırakmayalım. Virüsle mücadelede en etkin yol olan maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına harfiyen uyalım. En kısa sürede görüşmek dileğiyle, Allah’a emanet olun. Dualarınızı eksik etmeyin."

 

 

Kübra Kaçmaz
Gece Editörü


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