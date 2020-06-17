Bu Cami'de kene var dediler! Cami 2 gün ibadete kapatıldı
Sivas'ın Tuzlugöl Mahallesi'ndeki Ensar Camii'nin bahçesinde vatandaşların iddiasına göre, kene görüldü. İhbarı değerlendiren Belediye ekipleri cami ve bahçesinde ilaçlama çalışmalarına başladı. Cami'nin vatandaşların isteği üzerine 2 gün ibadete kapatıldığını ve cuma günü itibariyle son bulacağı açıklandı.
Sivas'ın Tuzlugöl Mahallesi'nde bulunan Ensar Camii'nin bahçesinde kene görüldü iddiası bölge halkında paniğe sebep oldu.Belediye ekipleri tarafından ilaçlanan cami, 2 günlük süreyle ibadete kapatıldı. Caminin kapısına, "Değerli cemaatimiz. Camimizin içi ve bahçesinde kene ilaçlaması yapılmıştır. Bu sebeple tedbir amaçlı cuma gününe kadar namazlarımızı diğer camilerde kılalım. Camimiz cuma günü ibadete açılacaktır" ifadelerinin olduğu bir bilgilendirme yazısı asıldı.
"TEDBİR AMAÇLI İLAÇLAMA YAPMAYI DÜŞÜNDÜK"
Salgın tedbirleri kapsamında cami bahçelerinde namaz kılındığını hatırlatan İl Müftü Vekili Ünal Tan, iddialar hakkında açıklama yaptı. Tan; "İl genelinde keneyle ilgili tedbir amaçlı ilaçlama yapmayı düşündük. İlaç siparişlerimizi verdik ama bazı arkadaşlarımız kendiliğinden ilaçlamaya başlamış. Genel anlamda tüm haşerelere karşı alınan tedbir. Genel olarak yaptık. Herhangi bir sıkıntımız yok" dedi.
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