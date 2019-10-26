Burada kimse konuşmuyor ! Kuaförde sessizlik dönemi

Saatler geçirilen kuaför salonlarının olmazsa olmazı muhabbetler kimileri tarafından sevilirken kimileri tarafından gereksiz bulunuyor. Londra merkezli açılan kuaför salonu sessizlik sever müşterileri için sessiz ortam sağlayarak hizmet veriyor.

Londra merkezli bir kuaför salonu da konuşmayı sevmeyen müşterileri için salonunda sessizliği hakim kılıyor. 'Sessiz kuaförlük' adı altında müşterilerinin sadece bakım ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyleyen salon yetkilisi, 'müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre hareket ediyoruz. İnsanların özel hayatlarıyla ilgilenmiyoruz' diyor.