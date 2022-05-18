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Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?

Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show'un konukları arasında yer alan Burak Bulut'un kim olduğu merak edildi. Biz de haberimizde Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı? sorularının yanıtına yer verdik. İşte Burak Bulut biyografisi...

Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?

Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan İbo Show'un bu haftaki konukları arasında yer alan Burak Bulut merak konusu oldu. Biz de haberimizde merak edilen Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı? sorularının yanıtına haber verdik.

BURAK BULUT KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? SEVGİLİSİ VAR MI?

26 Eylül doğumlu olan. Burak Bulut aslen Elazığlıdır. Doğum yılı tam olarak bilinmeyen (bazı kaynaklara göre 1980 doğumlu olduğu yazmaktadır) ünlü şarkıcı son zamanlarda Kurtuluş Kuş ile birlikte çıkardığı şarkılarla gündeme gelmektedir. Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'un şarkıları milyonlarca kez dinlenmiştir.

Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?

Son zamanın başarılı şarkıcılarından olan Burak Bulut, Kurtuluş Kuş ile seslendirdiği Nabız ve Sevmedim Deme şarkılarıyla gündeme gelmişti. Burak Bulut son olarak Ebru Yaşar ve Kurtuluş Kuş ile düet yaptı.

Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?

Burak Bulut, Kurtuluş Kuş ve Ebru Yaşar’ın ‘İçime Ata Ata’ düeti  24 saatte 3,5 milyonun üzerinde izlenerek, Türkiye'de ve dünyada rekor kırdı. 

Burak Bulut'un sevgilisi olduğu yönünde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Burak Bulut kimdir, nereli, kaç yaşında? Sevgilisi var mı?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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