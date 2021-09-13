Burak Deniz, Şahmeran dizisinde Serenay Sarıkaya'yla harikalar yaratacak! Bomba gibi geliyorlar!

Uzun süredir tekliflere onay vermeyen Serenay Sarıkaya Şahmeran dizisiyle anlaşma sağlayarak hayranlarını sevindirdi. Netflix için hazırlanan Şahmaran dizisinin başrolü olmayı kabul eden güzel oyuncu, Burak Deniz ile başrolü paylaşacak.

Özel hayatı ve başarısıyla sık sık magazin gündemine konu olan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın ilerleyen günlerde setlere dönüş yapacağı öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre deneyimli oyuncu bir süredir gelen projeleri değerlendirme aşamasında olan Sarıkaya Şahmeran ile geri dönüyor.

NETFLİX'TE YAYINLANACAK

İkimizin Yerine adlı filmin yönetmeni Umur Turagay'ın yönetmen koltuğunda yer aldığı e Pınar Bulut'un yazdığı Şahmaran dizisi, Netflix platformuna özel olarak yayınlanacak. Tims&B yapımı olan dizinin çekimleri Adana'da başlayacak ve Tarsus ile Datça'da da bazı sahneler çekilecek.

Yakışıklı oyuncu Burak Deniz ile başrol paylaşacak olan Sarıkaya'nın performansı, şimdiden herkesi heyecanlandırdı. Önceden "Fi" ile ekranlara gelen ve oyunculuğuyla beğeni üstüne beğeni alan Sarıkaya, şimdi de Netflix için hazırlık yapıyor. Dizide ayrıca Mert Ramazan Demir, Mustafa Uğurlu, Mahir Günşiray, Ebru Özkan, Mehmet Bilge Aslan ve Nihal Erdönmez yer alacak.

2022 OCAK AYINDA GELMESİ BEKLENİYOR

Dizinin 2022 senesinin Ocak ayında platforma gelmesi bekleniyor. Dizi konusu hakkında tam bir bilgi bulunmuyor ancak yüksek tempolu olacağı söylentileri şimdiden dizi kulislerinde konuşulmaya başlandı.