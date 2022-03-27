Burak Elmas ibra edilmedi, Galatasaray seçime gidiyor!

Galatasaray'da dün sabah saat 10.00'da başlayan başlayan olağan mali genel kurulda ibra oylaması sona erdi. Bugün itibarıyla sona erene oylamada oy sayımının ardından merhum eski başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi 2021 yılının ilk yarısında mali ve idari yönden ibra edildiği, mevcut başkan Burak Elmas ve yönetimi ise mali açıdan ibra edilirken idari açıdan ibra edilmediği öğrenildi.

İDARİ AÇIDAN İBRA EDİLMEDİ

Yapılan oylamada i dari faaliyetler için 1383 oy kullanıldı. Oyların dağılımı 566 ibra, 801 ibrasızlık ve 16 çekimser şekilde oldu. Mali faaliyetler için ise 1385 oy kullanıldı ve 718 ibra, 638 ibrasızlık ve 29 da çekimser oy çıktı. Buna göre mali açıdan ibra edilen Burak Elmas yönetimi idari açıdan ise ibra edilmemiş oldu.

SEÇİME GİDİLECEK

Sonuçlar açıklanması üzerine kürsüye gelerek konuşan Başkan Burak Elmas, "Bugüne kadar elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. Dolayısıyla hakkınızı helal edin. Tüzüğümüzün gereğince, önümüzdeki hafta verdiğiniz kararı yürürlüğe sokacağız" dedi. Cimbom'da tüzük gereği Burak Elmas en geç 30 gün içerisinde 'olağanüstü seçim genel kurulunu' toplantıya çağıracak ve kendisi aday olamayacak.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

Galatasaray'da oylamanın sonucu resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu. Sarı-kırmızılı ekip tarafından yapılan paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü 90. Yönetim Kurulu'nun (Başkan Burak Elmas dönemi), 22 Haziran 2021 - 31 Aralık 2021 dönemi mali yönden ibra edilirken; idari yönden ibra edilmedi." ifadelerine yer verildi.