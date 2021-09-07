CEV Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Filenin Efelerinde öne çıkan isimlerden birisi de kaptan Burak Güngör oldu. Etkili oyunuyla ay yıldızlılarımızın başarısında katkı sahibi olan sporcumuzun hakkında bilinmeyenler de merak edildi. Peki Burak Güngör kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? Burak Güngör'ün boyu ve kilosu kaç? İşte soruların cevapları...

BURAK GÜNGÖR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA VE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Tam adı Baturalp Burak Güngör olan sporcumuz 28 Temmuz 1993 tarihinde doğmuştur. Nereli olduğu henüz bilinmeyen Milli voleybolcu. ay yıldızlı ekiple Avrupa Şampiyonasında gösterdiği performans ile takdir toplamıştır. Kulüp bazında ise Ziraat Bankası Voleybol takımında forma giymektedir.

BURAK GÜNGÖR'ÜN BOYU VE KİLOSU KAÇ?

1.90 metre boyunda olan Milli Sporcumuz 85 kg ağırlığındadır. 28 yaşındaki oyuncu smaçör pozisyonunda görev almaktadır. Aktif bir şekilde sosyal medya kullanan Baturalp Burak Güngör'ün Instagram hesabına @burakgungor5 adresinden ulaşabilirsiniz.