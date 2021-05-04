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Burak Sergen iyileşti mi, entübeden çıktı mı? Burak Sergen'in son durumu nasıl?

Sadakatsiz dizisinde Haluk karakterine hayat veren başarılı oyuncu Burak Sergen geçtiğimiz haftalarda fenalaşması üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Entübe edilen Sergen'in son durumu merak ediliyor. Peki Burak Sergen iyileşti mi, entübeden çıktı mı? Burak Sergen'in son durumu nasıl? Detaylar haberimizde...

Burak Sergen iyileşti mi, entübeden çıktı mı? Burak Sergen'in son durumu nasıl?

Burak Sergen iyileşti mi, entübeden çıktı mı? Burak Sergen'in son durumu nasıl? Soruları İnternet kullanıcıları tarafından sık sık aranan başlıklar arasında yer alıyor. bizde sizler için merak edilen ayrıntılara haberimizde yer verdik. İşte ünlü oyuncunun sağlık durumuna ilişkin son durumu...

BURAK SERGEN İYİLEŞTİ Mİ, ENTÜBEDEN ÇIKTI MI?

‘Sadakatsiz’ dizisinde ‘Haluk’ karakterini canlandıran Burak Sergen, 11 Nisan'da evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Kovid-19 yakalanan ve tedavisine yoğun bakımda devam edilen Sergen bilgilendirip, daha iyi solunuma ulaşabilmesi için entübe edilmişti.

Burak Sergen iyileşti mi, entübeden çıktı mı? Burak Sergen'in son durumu nasıl?

Geçtiğimiz ay evinde fenalaşıp hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Burak Sergen'in son durumuna ilişkin haber geldi. Ünlü oyuncunun oğlu Cansın Sergen babasının entübeden çıkarıldığını duyurdu.

Tedavisine devam edilen başarılı oyuncudan güzel haber geldi. Cansın Sergen babasının durumunun iyi gittiğini belirtti. Sergen sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Arkadaşlar babam entübeden çıkarıldı, en yakın zamanda yoğun bakıma alınacak. Durumu iyiye gidiyor" dedi.

Burak Sergen iyileşti mi, entübeden çıktı mı? Burak Sergen'in son durumu nasıl?

BURAK SERGEN'İ SON DURUMU NASIL?

Son durumuna ilişkin oğlu Cansın Sergen'in yanı sıra müjdeli haber veren diğer bir kişi ise oyuncunun nişanlısı Nihan Ünsal oldu. Entübeden çıktığını durumunun iyiye gittiğini ancak bir süre daha yoğun bakımda tedavi altında tutulacağını söyledi. Sağlığına kavuşan Sergen'in diziye dönüp dönmeyeceği hakkında henüz net bir bilgi bulunmazken, hayranları sık sık son durumuna ilişkin araştırma yapmaya devam ediyor...

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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