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Burak Sergen'den kötü haber: Entübe edildi!

Geçtiğimiz günlerde akciğer enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan usta oyuncu Burak Sergen'den kötü haber geldi. Sergen'in entübe edildiği belirtildi.

Burak Sergen'den kötü haber: Entübe edildi!

Sadakatsiz dizisinde Haluk karakterine hayt veren Burak Sergen 11 Nisan günü evinde fenalaştığı için hastaneye kaldırılmıştı.

Yakalandığı koronavirüse bağlı akciğer enfeksiyonu ve solunum sıkıntısı yaşadığı nedeniyle Sergen, yoğun bakımda tedaviye alındığı bilgisi verilmişti. Daha sonra 11 yaşındaki oğlu Cansın Sergen'e de koronavirüs teşhisi koyulan Burak Sergen'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilmişti.

Burak Sergen'den kötü haber: Entübe edildi!

BURAK SERGEN ENTÜBE EDİLDİ

Usta oyuncunun son durumuna ilişkin eski eşi Işıl Sergen sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Işıl Sergen açıklamasında, "Hastaneden son aldığımız bilgi doğrultusunda Burak, bilinci açıkken kendisinin de bilgilendirilmesi sonucunda daha iyi solunuma ulaşabilmesi adına entübe edilmiştir. Sizlerden çok büyük ricam, haber yaparken oğlumun hassasiyetine önem vermeniz ve babamızın iyi olacağına dair inancımızda yanımızda olmanızdır " ifadelerine yer verdi.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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