Burak Yılmaz attı Beşiktaş kazandı!

Beşiktaş ile Bursaspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Hakem Mete Kalkavan'ın düdük çaldığı maçı ev sahibi 2-0 kazandı. Beşiktaş'ın gollerini 40 ve 62. dakikalarda Burak Yılmaz attı.

Bursaspor'un 5 maçlık beraberlik serisi bu yenilgiyle sona erdi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 36'ya çıkardı. Bursaspor ise 24 puanda kaldı. Ligin 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Bursaspor ise Çaykur Rizespor'u konuk edecek.