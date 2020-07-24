Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Beşiktaş'ın 35 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Burak Yılmaz, Lille'e transfer oldu. Geçtiğimiz günlerde çıkan transfer söylentileri, dün akşam saatlerinde oyuncunun menajeri tarafından doğrulandı. Beşiktaş'ta ki alacakların vazgeçerek Fransa yolunu tutan Yılmaz, takım arkadaşlarıyla vedalaşıyor.

ALACAKLARINDAN VAZGEÇTİ

Beşiktaş Yönetimi ile görüşen tecrübeli yıldız, ayrılık konusunda prensipte anlaştı ve 1 milyon Euro’luk alacağından vazgeçip, yönetimden izin aldı. Burak, pazartesi günü Lille temsilcileriyle 2 yıllık resmi anlaşma imzalayacak.

LILLE TEKNİK DİREKTÖRÜ GALTIER'DE AÇIKLAMIŞTI

Burak Yılmaz transferinin gün yüzüne çıkmasının ardından Lille çalıştırıcısı Galtier, transferi doğrulayan açıklamalar yapmıştı. Galtier, "Evet, Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz. Ancak, gelip gelmeyeceğini görmemiz gerekiyor. Jose Fonte ile benzer yaşlarda. Fonte de gelip çok büyük katkı sağladı. Transferi Sportif Direktör Luis Campos önerdi. Ben de etkilendim." ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz, ligde oynanacak son maçın ardından Pazartesi günü, Fransız ekibiyle resmi imzaları atacak.

Bu sezon Beşiktaş'ta Süper Lig'de 25 maça çıkan Burak Yılmaz, 13 golle rakip kaleleri sarstı. Burak ayrıca 7 asist kaydetti.

BEŞİKTAŞ'TAN BURAK YILMAZ'A TEŞEKKÜRLER MESAJI

Takımla birlikte son antrenmanına çıkan tecrübeli golcü Burak için, Beşiktaş sosyal medya hesabından teşekkürler mesajı yayınladı.