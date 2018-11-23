Burak Yılmaz Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?
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BURAK YILMAZ KİMDİR?
Doğum tarihi : 15.Temmuz.1985
Burak Yılmaz kaç yaşında : 33
Kilo & Boy :
Burcu : Yengeç
Meslek : Futbolcu
Burak Yılmaz doğum yeri : Antalya
BURAK YILMAZ BİYOGRAFİSİ
Türk millî futbolcu.
Burak Yılmaz; 15 Temmuz 1985 tarihinde Antalya’da doğdu. Manolya Yılmaz adında bir kardeşi vardır. Futbola 13 yaşında Antalyaspor altyapısında başladı. Bir dönem Beşiktaş`ta kalecilik yapan Fikret Yılmaz'ın oğludur. Futbola başlamasında babasının büyük rolü olduğunu söylemiştir.
2000-2001 sezonunun sonlarında 16 yaşındayken Antalyaspor A2 takımında forma giymeye başladı. 2002'de profesyonel sözleşme imzaladı. 6 Nisan 2003'te Gümüşhane Doğanspor karşısında son 5 dakika oyuna girerek ilk kez Antalyaspor forması giydi. Antalyaspor ile ilk resmi lig maçına 25 Mayıs 2003 tarihinde Sivasspor karşısında çıktı.
2005-06 sezonunda gösterdiği başarı ile takımının Bank Asya 1. Lig'ni ikinci olarak tamamlayıp, Süper Lig'e çıkmasında önemli rol oynadı.Bu performansı ile yaz döneminde Fatih Terim tarafından Türkiye A Milli Futbol Takımı'na çağrıldı. Sezon sonunda Jean Tigana'nın ısrarlı isteği sonucu 14 Haziran 2006 'da Beşiktaş'a transfer oldu. 1,5 yıl Beşiktaş 'da forma giydikten sonra Vestel Manisaspor 'lu Filip Holosko için takım arkadaşı Koray Avcı ile birlikte Vestel Manisaspor takımına verildi. Burada da 16 lig maçına çıkıp 9 gol attı.
28 Haziran 2008 tarihinde Fenerbahçe'ye Güven Güneri ve iki futbolcunun 1 senelik kirası karşılığında transfer olmuştur. Sözleşme süresi 4 yıllıktır. 2008-2009 sezonu için Fenerbahçe Spor Kulübünde oynamıştır. 2009 da kiralık olarak Eskişehir sporda, 2010 dan sonra da 2012 yılına kadar Trabzon sporda oynamıştır.
Burak Yılmaz ayrıca 68 kez milli formayı giymiş ve müsabakalarda 5 gol kaydetmiştir. Trabzon formasıyla 69 maçta 53 gol kaydetmiştir. 18 Temmuz 2012'de, 5 milyon € karşılığında Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer oldu. 2012 yılından 2016 yılına kadar Galatasaray'da oynadı.
Arkadaşları ona Reina Burak derler. Sergen Yalçın'dan sonra Türkiye'de dört büyüklerde forma giyen ikinci futbolcudur.
Burak Yılmaz15 Haziran 2014 tarihinde İstem Atilla ile Antalya'da evlendi. Nazlı (d.2015) adında bir kızı oldu. İkinci kızı Derin 21 Ağustos 2016 tarihinde doğdu.
5 Şubat 2016 tarihinde Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'a bonservis bedeli olarak 8 milyon Euro'ya tranfer oldu. 4 yıllık anlaşma imzalayan Burak Yılmaz, bonuslarla birlikte Çin kulübünden yılda 8 milyon Euro alacak.
Burak Yılmaz Başarıları :
2011 - Futbol Plus Dergisi Yılın Forvet Oyuncusu ödülü
2011-2012 - Süper Lig gol kralı
2012 - Türkiye Futbol Adamları Derneği Yılın Futbolcusu
2012-2013 - Şampiyonlar Ligi grup aşamasının en iyi oyuncusu
Burak Yılmaz Profesyonel Kariyeri :
2002 – 2006 – Antalyaspor
2006 – 2008 – Beşiktaş
2007 – 2008 – Manisaspor
2008 – 2009 – Fenerbahçe
2009 – 2010 – Eskişehirspor
2009 – 2012 – Trabzonspor
2012 – 2016 – Galatasaray
2016 – 2017 - Beijing Guoan (Çin)
2017 – … – Trabzonspor
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