Burak Yılmaz Milli takımı bıraktı! Veda sözleri yürek burktu! "Haklarını helal etsinler"

2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off maçında Portekiz karşısında mücadele eden A Milli Futbol takımı, 2-0 geriye düşse de attığı golle umutlarını yeşertti. Maçın son anlarında kazanılan penaltıda topun başına geçen Burak Yılmaz atışı gole çeviremeyince tur şansı da gitti. Karşılaşmanın ardından açıklama yapan yıldız futbolcu Milli Takım kariyerini noktaladığını duyurdu. Yılmaz'ın veda sözleri taraftarları duygulandırdı.

"BUGÜN BENİM SON MAÇIMDI"

Bir bayrak değişimine ihtiyaç olduğunu söyleyen Burak Yılmaz, "Daha fazla uzatmadan söyleyeyim bugün benim son maçımdı. Milli Takım kariyerime son noktayı koyuyorum. Bir bayrak değişimi gerekiyor. Enes, Umut, Serdar Dursun, dışarda olan Halil, Cenk, Kenan Karaman var. Nasıl bizler bunu devraldıysak onlara bu bayrağı, formayı bırakıp onlara dışardan destek vermek istiyorum. Üzüntülü bir maçtan sonra bırakmak istemezdim. Böylesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Bu formayı şerefle namusla taşıdığımı düşünüyorum. Çalıştığım tüm hocalarıma teşekkür ederim" dedi.

"BAYRAK DEĞİŞİMİ OLMALI"

Kararının penaltıyla alakalı olmadığını söyleyen Yılmaz, "Duygusal karar değil. Yarın 3 forvetimiz sakatlanır, 2 tanesi korona olur, bana çok ihtiyaç olursa, ekstrem durumlar olur, o zaman istenirse yardımcı olurum. Kesin kararım ve duygusal olarak bunu vermiyorum. Mantıkla veriyorum. Bir bayrak değişimi olmalı. Genç arkadaşlarımız da formda. Yeni jenerasyon, yeni yapılanma. Bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Ne bir sitem, ne penaltıyla ilgili değil. Duygusal değil, mantıkla verilmiş bir karar. Kardeşlerimizin gerekeni yapacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"HAKLARINI HELAL ETSİNLER"

Futbolcu arkadaşlarının her zaman yanında olduğunu aktaran yıldız futbolcu, "Duygu patlaması yaşadım. Kesinlikle öyle bir şey yok ama gönlümü almak için bizi buraya sen getirdin dediler. Gurur duymalısın, sen bu takımın kaptanısın ve ezilmedik dediler. Benim yanımda oldular. Bazı arkadaşlarım da burada. Onların üzerinde iyi bir etki yarattığımı düşünüyorum. Futbolda ağabeylik söylemine inanmıyorum ama onlara kaptanlık ve ağabeylik yapmadım. Onların sıradan bir takım arkadaşıydım. Bana hiç saygısızlık yapmadılar çok teşekkür ediyorum. Kalplerini kırdıysam haklarını helal etsinler." şeklinde konuştu.

"HER GÜN BU PENALTIYI ATACAĞIM"

Kaçırdığı penaltı nedeniyle üzüntüsünü dile getiren Yılmaz, "Maça iyi başlayamadık Portekiz maça daha iyi başladı. Kendimize sonradan güvenmeye başladık. Sonrasında pozisyon da geldi, gol de geldi. Penaltıyı da atsam 2-2 olacaktı ve Portekiz için zorlaşabilirdi. Atamadım, nasıl atamadım? Ben de şok içerisindeyim. Futbolun bizim için kötü Portekiz için ise güzel yanlarında biri. Ülkemizi ve insanlarımızı üzdük. Başta ben üzdüm, kusura bakmasınlar. Maçtan sonra da çok üzgündüm. Hala üzgünüm. Bu benim son Dünya Kupasıydı, bitmiş oldu. Penaltı olunca kesin gol dedim. 2-2 dedim ve sonrasını düşünmeye başladım. Kaçırınca da çok büyük hayal kırıklığı oldu. Özür dilerim. Başka söyleyecek bir şey yok. Ömrüm boyunca her gece uyumadan bu penaltıyı atacağım herhalde." dedi.

"MAÇI PENALTIYA BAĞLAMAK LAZIM"

Maçta kırılma anının penaltı olduğuna dikkat çeken yıldız golcü, "3'lü ve 4'lü olarak bakmamak lazım, bugün penaltı gol olsaydı skoru 2-2 yaparak önümüze bakacaktık. Bocalama olsa da 3'lü oyunu da yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Bocalama her zaman olacaktır sonuçta Portekiz ile oynuyoruz. 3'lü ya da 4'lü diye bakmamız lazım. Bu maç penaltıya bağlamak lazım. 2-2 olsa çok farklı bir senaryo olacaktı" değerlendirmesinde bulundu.