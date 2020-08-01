Burak Yılmaz'ın durumuna ilişkin yeni gelişme!
Beşiktaş'la alacaklarına karşılık sözleşmesini fesheden Burak Yılmaz'ın transferini resmen açıkladı. Fransız temsilcisi Lille, Burak Yılmaz'ı resmen kadrosuna kattığını duyurdu.
Fransız ekibinden yapılan açıklamada, 35 yaşındaki futbolcusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını bildirdi. Lille'de Burak Yılmaz'ın dışında milli oyuncular Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik de forma giyiyor.
Lille takımı sözcüsü bu transfer hakkında şu açıklamalarda bulundu: ''Burak’a hoşgeldin diyorum. Lille'de onu ağırlamaktan gurur ve mutluluk duyuyor. O iyi bir 9 numara ve çok yetenekli. Deneyimini ve yönetici tavrını Türkiye’de 4 kulüpte forma giyerek gösterdi. Orada bir efsane. Ekibimizi güçlendirmesi v oyun modeline uyması adına mükemmel bir profil.''
Beşiktaş formasıyla bu sezon 26 maçta forma giyen Burak Yılmaz, 14 gol kaydetti ve 7 asist yaptı.