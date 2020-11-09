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  3. Burak Yılmaz'ın golleri galibiyete yetmedi! Brest 3-2 Lille

Burak Yılmaz'ın golleri galibiyete yetmedi! Brest 3-2 Lille

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, takımının Brest deplasmanında 2 gol atmayı başardı. Ancak Lille, mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı.

Ligue 1'in 10. hafta karşılaşmasında Brest, Lille ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Ev sahibi ekibine galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Pierre-Gabriel, 19'da Perraud ve 42. dakikada Cardona attı. Konuk takımın golleri ise 45+3. (p) ve 57. dakikada Burak Yılmaz kaydetti. Deneyimli forvetin ikinci golünün asistini ise Yusuf Yazıcı yaptı.

Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, Burak 90 dakika sahada kaldı, Yusuf ise 66'ncı dakikada yerini David'e bıraktı. Zeki Çelik ise maçta süre almadı.

Bu sonuçla birlikte Brest puanını 12'ye yükseltirken, Lille ise 19 puanda kaldı ve ligde ilk kez mağlubiyet yüzü gördü.

Onur Çelik
Spor Editörü


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