  1. FOTO GALERİ
  2. GÜNDEM
  3. Burası Afrika değil Türkiye! Yılanların kıvrak dansı sosyal medyayı salladı! Görenler neye uğradığını şaşırdı!

Burası Afrika değil Türkiye! Yılanların kıvrak dansı sosyal medyayı salladı! Görenler neye uğradığını şaşırdı!

Yılanların kıvrak dansı, sosyal medyanın gündemine oturdu. Görenler, hayrete düştü.

Burası Afrika değil Türkiye! Yılanların kıvrak dansı sosyal medyayı salladı! Görenler neye uğradığını şaşırdı! 116

Malatya’da kayısı bahçesinde dans eden iki yılan, ilginç görüntüler oluşturdu.