Burası Düzce! Görüntüler size Afrika gibi gelebilir

İstanbul, Bursa ve Samsun’un ardından en çok mandanın bulunduğu Düzce’de, ineğe göre daha verimli ve daha az masraflı olan manda yetiştiriciliğine talep her geçen gün artıyor.

Besicileri manda yetiştiriciliğine sevk eden en önemli etken ise sütünün ve yoğurdunun lezzeti ile kalitesi.

İneklere nazaran gördüğü her otu yiyebilme özelliğine sahip olan mandaların sıcak havalarda serinlemek için başvurdukları yöntem ise görenleri şaşkına çeviriyor.

Gün içerisinde güneş ışınlarından korunmak için boylarını aşan çamur göletlerine giren mandalar, akşam eve dönüş yolculuğunda derin su göletlerine girerek temizleniyor.

Girdikleri çamur ve su göletlerinde sadece baş bölümü dışarıda kalan manda sürüsünün çekilen görüntüleri ise Afrika’da çekilen belgeselleri aratmadı.

Manda yetiştiriciliğinin Düzce’de son yıllara nazaran giderek arttığını belirten yetiştirici Murat Yılmaz, mandaların sıcak havalarda suya ve çamura girdiğini sevdiğini belirterek, “ Burada Afrika’dan esintiler diyebiliriz. Mandalarımızı görüyorsunuz. Manda hayvanının renginin siyah olmasından dolayı güneş ışınları aşırı derecede etkiliyor. Bu sebeple hayvan suyu ve bil hassa çamuru daha çok seviyor ve serinliyorlar. Sıcak zamanlarda genelde vakitlerini suda geçirirler. Serin havalarda meralarda yayılmayı sever hayvanlar” dedi.

Yılmaz, “Dışarıdan gelenler gördüklerinde burayı genelde fotoğraf çekiyorlar. Değişik bir havaymış gibi hatıra veya anı bırakırlar. Alışkın olmadıkları bir ortam olduğu için fotoğraf çekiyorlar." diyen Yılmaz," Mandanın bir diğer ismide buffalodur,buraya bir çok yabancı misafirde geliyor ,gördükleri manzara onlara cazip geliyor " şeklinde konuştu.

Güneşin en dik olduğu saatleri seven mandalar suya ve çamura giriyor,daha sonra otlanmak için meradan çıkış yapıyorlar.