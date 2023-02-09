Burçak Bozkuş kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? CNN Türk muhabiri Burçak Bozkuş'un biyografisi

CNN Türk muhabiri Burçak Bozkuş başarılı saha haberleriyle ve olayları sunum ve anlatım tarzıyla çok dikkat çekmektedir. Bozkuş televizyonlarda haber sunarken gören izleyiciler internet arama motorlarında Burçak Bozkuş kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? mesleği ve kariyeri nedir? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Burçak Bozkuş'un biyografisi haberimizde...

BURÇAK BOZKUŞ KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Burçak Bozkuş 8 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Üniversite eğitimini 2016 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlamıştır.

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BURÇAK BOZKUŞ'UN MESLEĞİ VE KARİYERİ

Meslek hayatına 2016 yılında CNN Türk’te stajyer olarak başladı. 8 ay bu kurumda çalıştıktan sonra 2018-2019 yıllarında FOX TV’de editör ve muhabir olarak görev yaptı. 2019 yılında Demirören Haber Ajansı’na girdi. Yaklaşık 2 yıl DHA’da muhabirlik yaptı. 4 yıl burada çalıştıktan sonra CNN Türk’e geri döndü.

BURÇAKN BOZKUŞ'UN BURCU NEDİR?

Burçak Bozkuş'un burcu Boğa burcudur.