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  3. Burcu Biricik Camdaki Kız dizisinden ayrılıyor mu? Çıkan iddialara yanıt verdi!

Burcu Biricik Camdaki Kız dizisinden ayrılıyor mu? Çıkan iddialara yanıt verdi!

Burcu Biricik hakkında çıkan kaza geçirdiği ve başrolünü üstlendiği Camdaki Kız dizisinden ayrılacağı iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Kanal D ekranlarında perşembe günleri izleyici karşısına çıkan yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın yazdığı Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterine hayat veren oyuncu Burcu Biricik hakkında kaza yaptığı ve diziden ayrılacağı haberleri magazin gündemine bomba gibi düştü.

AÇIKLAMA GELDİ

Burcu Biricik'ten ise yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan başarılı oyuncu, "Hayır arkadaşlar, çok şükür kaza geçirmedim, çok iyiyim. Ayrıca diziden de ayrılmıyorum. 'Camdaki Kız' her perşembe Kanal D'de. Görüşmek üzere...

Burcu Biricik Camdaki Kız dizisinden ayrılıyor mu? Çıkan iddialara yanıt verdi!

Nalan karakterini Burcu Biricik’in canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda Cihangir Ceyhan, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Engin Şenkan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek gibi başarılı isimler rol alıyor. Senar-yosunu Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Aslan'ın kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise Nadim Güç üstleniyor

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Rafet’in Yönetim Kurulu’ndan ayrılmayacağını açıklaması ve yarattığı kaos, Selen’in evi terk etmesine Sedat’ın da hisselerini Cavit’e satmayı teklif etmesine neden olur.

Burcu Biricik Camdaki Kız dizisinden ayrılıyor mu? Çıkan iddialara yanıt verdi!

Gülcihan olanlardan Rafet’i suçlarken Nalan, Sedat’tan haber alamadığı için çok endişelidir. Koroğlu Konağı’nda olup bitenleri ne yapıp edip öğrenen Feride, kendi yöntemlerini uygulamaya koyulur.

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