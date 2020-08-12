Meteor yağmuru nedir? Saat kaçta? Meteor yağmuru perseid?Ulaştırma Bakanlığı duyurdu: Araç muayene süreleri uzatıldıAtiba'nın kontratı uzatıldı!Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye satın aldıAmanos Dağları nerede? Amanos neresi? Amanos Dağları haritaTrabzonspor yeni transferi resmen duyurdu!Fenerbahçe yeni sezon forma fiyatları ne kadar? Fenerbahçe 2020-2021 forma fiyatlarıOkullar 21 eylül'de mi açılacak 2020?Masterchef Tanya kimdir? Nereli? Tanya kaç yaşında?Barcelona'ya koronavirüs şoku!
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye satın aldı

Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye satın aldı

Güzel sunucu Burcu Esmersoy aresse The Residences-Bodrum’da yeni ev satın adlı. 1+1 dairelerden satın alan Esmersoy'a yapılan indirim dudak uçuklattı.

Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye satın aldı

Bodrum ve Bitez koyu arasında bulunan Asarlık Mevkii'nin en sakin ve gizli noktasında hayat bulan Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum Residences, bu yaz izole ve güvenli bir tatil geçirmek isteyen ünlü simaların da gözde adresi oldu. Burcu Esmersoy da,  Caresse The Residences-Bodrum’da yeni ev satın adlı. 1+1 dairelerden satın alan Esmersoy'a yapılan indirim dudak uçuklattı. Ünlü sunucu, 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldığı öğrenildi. 

Sarışın ve renkli gözlü olduğu için kendisini güneşe benzeterek “Sunny” ismini takan komşuları ile de çok iyi anlaşan Burcu Esmersoy, komşuları ile sık sık bir araya geliyor.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT