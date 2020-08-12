Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye satın aldı

Bodrum ve Bitez koyu arasında bulunan Asarlık Mevkii'nin en sakin ve gizli noktasında hayat bulan Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa, Bodrum Residences, bu yaz izole ve güvenli bir tatil geçirmek isteyen ünlü simaların da gözde adresi oldu. Burcu Esmersoy da, Caresse The Residences-Bodrum’da yeni ev satın adlı. 1+1 dairelerden satın alan Esmersoy'a yapılan indirim dudak uçuklattı. Ünlü sunucu, 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldığı öğrenildi.

Sarışın ve renkli gözlü olduğu için kendisini güneşe benzeterek “Sunny” ismini takan komşuları ile de çok iyi anlaşan Burcu Esmersoy, komşuları ile sık sık bir araya geliyor.