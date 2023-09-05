Burcu Esmersoy Müthiş Bir Düğünle Dünya Evine Girdi! Ünlü Sunucunun Gelinliği Görenlerin Ağzını Açık Bıraktı!

Güzel sunucu Burcu Esmersoy, 1,5 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi ile dünya evine girdi. İş insanı Nazım Akmandil ile evlenen Esmersoy’un düğünü oldukça hareketli geçti.

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Burcu Esmersoy Müthiş Bir Düğünle Dünya Evine Girdi! Ünlü Sunucunun Gelinliği Görenlerin Ağzını Açık Bıraktı!

Güzel sunucu Burcu Esmersoy, 1,5 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi ile dünya evine girdi. İş insanı Nazım Akmandil ile evlenen Esmersoy’un düğünü oldukça hareketli geçti. Özellikle giydiği gelinliği davetlilerden tam not alan sunucu, İtalya Portofino’da önceki gün akşam nikah defterine imzayı atarak ilişkilerini resmiyete döktü.

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Esmersoy’un Gelinliği Gözleri Mest Etti!

Nikah öncesinde çok mutlu gözüken Burcu Esmersoy, mutluluktan gözyaşlarını tutamadı. Özgür Masur imzalı gelinliği ile dikkatleri üzerine çeken güzel sunucu, düğün boyunca tam 2 adet gelinlik giydi. Sosyal medyada düğünden fotoğraflar paylaşan oyuncunun giydiği gelinlik ve şık duruşu ise gören herkes tarafından beğenildi.

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Son zamanlarda gösteri ve televizyon dünyasının ünlülerinin nikahlarını yurtdışı konsolosluklarda yapmaya başlaması dikkat çekiyor. Son olarak Esmersoy’un bu yol ile evlenmesi de dikkatlerden kaçmadı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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