Burcu Esmersoy’dan bomba bikinili dans videosu! İzleyenler mest oldu!

Ekranların başarılı ve sevilen sunucusu Burcu Esmersoy iddiaları sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Güzel sunucu son olarak instagramdan paylaştığı bikinili dans videosuyla olay oldu. İzleyenleri mest eden paylaşımla gündeme gelen Esmersoy, kusursuz fiziğiyle takipçilerinden tam not aldı.

BİKİNİ İLE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Güzelliği ve fit vücuduyla dikkatleri üzerine geçen Esmersoy, instagram hesabından birbirinden ilgi çekici paylaşımları takipçilerinin beğenisine sunuyor. Bikinisiyle kamera karşısına geçen Esmersoy'un eğlenceli videosu beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. 44 yaşındaki Burcu Esmersoy güzelliğiyle genç kızlara taş çıkarttı.

YILLARA MEYDAN OKUYOR

Son olarak geçtiğimiz günlerde bir dergi için verdiği iddialı pozlarla gündeme gelen güzel sunucu, dans videosuyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Instagram'da 4 milyon takipçisi olan güzel sunucunun dans videosu izlenme rekorları kırdı.