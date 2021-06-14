Burcu Esmersoy’dan bomba bikinili dans videosu! İzleyenler mest oldu!
Sosyal medya paylaşımları ile gündemden düşmeyen güzel sunucu Burcu Esmersoy, instagram hesabından yaptığı bikinili dans videosuyla ağızları açık bıraktı. Kusursuz fiziğiyle dikkat çeken Esmersoy, izleyenleri mest etti.
Ekranların başarılı ve sevilen sunucusu Burcu Esmersoy iddiaları sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Güzel sunucu son olarak instagramdan paylaştığı bikinili dans videosuyla olay oldu. İzleyenleri mest eden paylaşımla gündeme gelen Esmersoy, kusursuz fiziğiyle takipçilerinden tam not aldı.
BİKİNİ İLE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ
Güzelliği ve fit vücuduyla dikkatleri üzerine geçen Esmersoy, instagram hesabından birbirinden ilgi çekici paylaşımları takipçilerinin beğenisine sunuyor. Bikinisiyle kamera karşısına geçen Esmersoy'un eğlenceli videosu beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. 44 yaşındaki Burcu Esmersoy güzelliğiyle genç kızlara taş çıkarttı.
YILLARA MEYDAN OKUYOR
Son olarak geçtiğimiz günlerde bir dergi için verdiği iddialı pozlarla gündeme gelen güzel sunucu, dans videosuyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Instagram'da 4 milyon takipçisi olan güzel sunucunun dans videosu izlenme rekorları kırdı.