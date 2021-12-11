Burcu Esmersoy'un ismini vermediği yeni sevgilisi objektiflere takıldı!

Burcu Esmersoy Eylül 2019'da iş insanı Berk Suyabatmaz ile 15 aylık evliliğini noktalamıştı.

Esmersoy yeni aşkıyla birlikte objektifler tarafından görüntülendi. İkili patlayan flaşları gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemediler.

"HAYIRLI OLSUN DEYİN"

Gazeticiler Esmersoy'a, "Burcu Hanım yeni ilişkiniz hayırlı olsun, ne zaman başladı?" sorusunu yöneltti.

Esmersoy ise hiç beklemedikleri bir cevap verdi. 'Hayırlı olsun' deyin, ilişkimiz uzun zamandır var" diyerek ilişkinin yeni değil bir süredir olduğunu ifade etti.

Gazeteciler'in "Uzun zamandır hayatınızda kimse yok. Sevgilinizi tanıyalım. Beyefendinin ismi nedir?" sorusuna Burcu Esmersoy kaçak bir yanıt verdi.

"TANIMANIZA GEREK YOK"

Güzel sunucu sevgilisinin ismini açıklamazken, "Demek ki yakalanmadan iyi idare etmişiz. Beyefendiyi sormayın. Tanımaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

Burcu Esmersoy'un oldukça mutlu olduğu objektiflerden kaçmadı.

Geceyle ilgili garip bir ayrıntı ise aracı sevgilisi kullanırken şoförlerinin arka koltukta oturuyor olmasıydı.