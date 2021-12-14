2019 yılında Berk Suyabatmaz'dan boşanan sunucu Burcu Esmersoy, iki yıldır kimseyle birlikte görülmüyordu. Önceki akşam erkek arkadaşıyla Etiler'de bir mekandan çıkarken ilk kez görüntülenen Esmersoy'un yeni sevgilisi merak edildi. Biz de bunun üzerine haberimizde Burcu Esmersoy'un sevgilisi kim? Nazım Akmandil kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik...

BURCU ESMERSOY'UN SEVGİLİSİ KİM? NAZIM AKMANDİL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Sevgilisini sır gibi saklayan ve muhabirlerin ısrarlı sorularına rağmen kimliğini açıklamayan Esmersoy, "Beyefendiyi tanımayın" diye cevap vermişti. Esmersoy'un sır gibi sakladığı aşkı kendisinden 15 yaş küçük sevgilisinin, cep telefonlarına yüklenen oyunların yazılımlarını yapan Nazım Akmandil olduğu ortaya çıktı.

Babası Hüseyin Akmandil, annesi Nesli Akmandil ve kız kardeşi Nur Akmandil ile olan aile fotoğrafında da görülen 30 yaşındaki iş insanının, güzel sunucu ile aşk yaşamaya başladı. Ailesinin bu aşka nasıl yaklaştığı ise şimdiden merak konusu oldu.