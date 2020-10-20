Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl ile ilgili sessizliğini bozdu!

Yaşadığı aşklarla gündemden düşmeyen Sinan Akçıl'ın geçtiğimiz gün büyük ses getiren aldatma haberine Burcu Kıratlı'dan yanıt geldi.

Geçtiğimiz günlerde Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı'nın ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Ayrılık haberlerinin ardından ortaya atılan bir iddiada Sinan Akçıl'ın Azeri bir sevgilisinin olduğu ve Sinan Akçıl'ın sevgilisinin hamile olması nedeni ile Burcu Kıratlı ile yollarını ayırdığı yönündeydi.

Ortaya atılan iddiaların ardından Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl'ın birlikte olduğu söylenen Azeri diyetisyen Nez Aliyeva hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Oyuncu, "3 gündür bu şizofren kadın ile uğraşıyorum. Bu sabah tam 11 kez beni aradı. Çıkan haberlerle ilgili. Sanki benim arkadaşım bana açıklama yapıyor. Sinan'ın telefonuna yolladığı sesli mesajları var. 'Ben senin için her şeyi yaparım, Burcu'ya gider neler neler anlatırım' diyor. Takıntılı. Kadın hırsa kapılmış belli ki. Ama Sinan'ın böyle bir şey yapacağını sanmıyorum" dedi.

Ortaya çıkan hamilelik iddialarının ardından ilginç bir gelişme yaşandı ve Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl yeniden barıştı.