Burdur'da 3 yaşındaki çocuğun koronavirüs testi pozitif çıktı
Burdur'un Çeltikçi ilçesinde 3 yaşındaki bir çocuğun koronavirüs testi pozitif çıktı. Yüksek ateş şikayeti görülen çocukta koronavirüs çıkmasının ardından ailenin evi karantinaya alındı
Koronavirüs bu sefer 3 yaşındaki bir çocukta görüldü. Burdur'un Çeltikçi ilçesinde 3 yaşındaki bir çocuk, yüksek ateş şikayeti sonrası yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Bucak Devlet Hastanesi’nde karantinaya alındı. Çocuğun ailesinin oturduğu evde de karantina tedbirleri uygulanmaya başladı.
HASTANE DE KARANTİNAYA ALINDI
Çelçikçi’de oturan bir aile, 3 yaşındaki çocuğunda yüksek ateş belirmesi üzerine hastaneye başvurdu. Bucak Devlet Hastanesi’ne getirilen çocuğun koronavirüs belirtisi göstermesi sonrası test yapılmasına karar verildi. Yapılan ilk test sonucu pozitif çıkınca çocuk, hastane de karantinaya alındı.
ÇEVREDEKİLER UYARILDI
Çocuğun ailesinin oturduğu Çeltikçi’deki ev de karantina tedbirleri uygulanarak, kontrol altına alındı. Evin yakınında da polis ekipleri önlem alarak, çevredekileri uyardı.
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