Burdur'da evinin bahçesinde kalp krizi geçiren fen bilgisi öğretmeni Alpay Kepez'den acı haber! Öğrencilerini yetim bıraktı!

Burdur'da bulunan, Çamlık Hacıbağ Ortaokulu'nda fen bilgisi öğretmeni olan Alpay Kepez, öğrencilerine yeni değerler kazandırmak için sabah saatlerinde evden çıktı. Okula gitmek isteyen Kepez, oturduğu evin bahçesinde bir anda fenalaşıp yere yığıldı. O saatlerde yoldan geçmekte olan komşuları yürek burkan manzara karşısında durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Fen bilgisi öğretmeni Alpay Kepez'in yardımına koşan 112 Acil Servis ekipleri, adrese geldiklerinde yerde yatan Kepez'i ilk müdahalenin ardından Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kalp krizi geçiren öğretmen, doktorların tüm çabasına rağmen hayata tutunamayarak yaşamını yitirdi. Öğrencilerini ve yakınlarını yasa boğan Kepez'in cenazesi, yarın Aksu ilçesi Mandıralar Mezarlığı'nda toprağa verilecek.