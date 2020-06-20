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  3. Burdur'da korkunç kaza! Engelli sürücünün kullandığı otomobil takla attı

Burdur'da korkunç kaza! Engelli sürücünün kullandığı otomobil takla attı

Burdur'da engelli sürücünün kullandığı aracın refüje çarpması sonucu takla attı. Araçtaki 3 kişi yaralandı.

Burdur'da korkunç kaza! Engelli sürücünün kullandığı otomobil takla attı

Burdur'da engelli sürücünün kullandığı otomobil takla atarak devrildi. Araçta biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, engelli Ayşe Aydeniz (51) idaresindeki 06 AYJ 91 engelli plakalı otomobil, Bülent Ecevit Bulvarı'nda refüje çarpması sonucu araç takla attı. Sürücü Aydeniz ile otomobilde bulunan kardeşi Abdurrahman (42) ve yeğeni Furkan Aydeniz (9) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Burdur'da korkunç kaza! Engelli sürücünün kullandığı otomobil takla attı

İtfaiye personeli, aracın içinden çıkan ve olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 9 yaşındaki Furkan'ı korkmaması için itfaiye personeli uzun süre teselli etti. Sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Burdur'da korkunç kaza! Engelli sürücünün kullandığı otomobil takla attıBurdur'da korkunç kaza! Engelli sürücünün kullandığı otomobil takla attı

Okan Gül
Video Editörü


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