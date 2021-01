Burger King'den en retro yenilik: Eski logosuna geri döndü!

Dünyanın ve ülkemizin en sevilen fast food restoran zincirleri arasındaki yerini yıllardır koruyan efsane marka Burger King, eski logosuna geri döndü. Mavi çember içine alınmış parlak sarı ekmeklerin ortasında ketçap renginde Burger King yazısından oluşan son 21 yılın havalı logosunun yerine turuncu ekmeklerin ortasında Burger King yazısından oluşan eski basit logoyu geri getirerek retro modasına uyan gıda markası, eski logoyu 'Gerçek bir klasikti' sözleriyle günümüze taşıdı.

"GERÇEK BİR KLASİKTİ"

Burger King'in bağlı olduğu Restaurant Brands International şirketinin tasarım sorumlusu Raphael Abreu, fast food yiyeceklerinin herkes tarafından ulaşılabilir olmadığı eski ldönemlerden kalma ogoya dönüşlerini "Gerçek bir klasikti" diye açıkladı.

Burger King goes retro with new logo https://t.co/YVbNBxuKJ4 — berkodesign (@berkodesign) January 8, 2021

Burger King announces a new, very retro-inspired logo. A look back at their logo history. pic.twitter.com/Sb3EpQCVL7 — Chris Creamer's SportsLogos.Net (@sportslogosnet) January 7, 2021

Logonun hamburger şeklinden ibaret olmasını, öncekindeki gibi servis hızına değil de gıda ürününe odaklanılmasını istemeleriyle izah eden Abreu "Düşündük ki, o zamanlar en iyi görünüşümüze, markanın en iyi temsiline sahiptik" ifadelerini kullandı.

Tasarım sorumlusu "Basit logonun - daha az şekil, daha az renk - boyutunu küçültürseniz, ekranda kesinlikle daha iyi görünür. Kesinlikle önceki kimlikten çok daha iyi okunuyor" diye ekledi.