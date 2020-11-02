Burhan Kuzu ebediyete uğurlandı! Namaza Erdoğan'da katıldı

Yaklaşık iki haftadır gördüğü korona virüs tedavisine yenik düşen üç dönem AK Parti'de milletvekilliği yapan Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu Kuzu, için Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı.

Korona virüs tedbirlerine uygun şekilde kılınan cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törene katılanlara yönelik kısa bir açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Musallada bulunan değerli dava arkadaşımız yol arkadaşımız Prof. Dr. Burhan Kuzu hocamızı ebedi yolculuğuna uğurluyoruz. Her nefis ölümü tadacaktır. Bu tabi Burhan Hoca'mız için değil tüm insanlar geçerli olan bir hüküm. Bunun nerde ne zaman nasıl geleceği belli değil. İzmir'de yaşanan hadise ortada. 80'e yakın vefat bine yakın yaralı var. Bunların hiçbirinin böyle bir akıbetle imtihan olacakları belki akıllarından geçmiyordu. Rabbim bizlere iman Kuran üzerine ölmeyi nasip etsin. Burhan Hoca'mız İstanbul Üniversitesi'nde özellikle davasını bilene anayasa hukukçusunun olmadığı dönemde davasını bilen biri olarak görev yaptı. Oradan yetiştirdiği öğrencilerle övündü hep. Parlamentoda birlikte yürüdüğümüz yolculuğumuz oldu Cumhurbaşkanlığı danışmanım oldu. Korona virüsle olan mücadelesinde kaybettik. Öncelikle ailesi olmak üzere milletimizin başı sağ olsun" dedi.

BURHAN KUZU KİMDİR?

Burhan Kuzu, Kayseri Develi'ye bağlı Şıhlı köyünde 1955'te, Ali Rıza ve Zahide Kuzu'nun 9 çocuğunun ortancası olarak dünyaya geldi.

Henüz 15 yaşında babasını, 18'inde ise annesini kaybeden Burhan Kuzu, zor şartlar altında eğitimine devam ederek İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı.

Üniversite sonrasında kaymakamlık sınavını kazanarak kaymakamlık stajı yapan Burhan Kuzu, İstanbul Üniversitesine 1976'da asistanlığa başladı.

Yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitede tamamlayan Kuzu, çalışmalarını anayasa hukuku alanında yoğunlaştırdı. Kuzu, 1980-1982 yıllarında Paris Sorbonne Üniversitesinde akademik araştırma ve çalışmalarda bulundu. 1998 yılında profesörlük unvanını alan Kuzu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği ve Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Mesleki alanda çok sayıda kitap ve makale yazan Kuzu, farklı üniversitelerde de dersler verdi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelik ve yöneticilik üstlenen Burhan Kuzu, 2001'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucu üyesi olarak aktif siyasete başladı.

Partinin ilk Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığını yürüten Kuzu, 2002 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e girdi. 2007 ve 2011 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti İstanbul Milletvekili olarak tekrar Meclis'e giren Kuzu, AK Parti’de uygulanan üç dönem kuralı dolayısıyla Haziran 2015 Türkiye seçimlerinde aday olamadı.

Kasım 2015'te 26. dönem milletvekili olarak yeniden Meclis'e giren Kuzu, TBMM'de uzun dönem Anayasa Komisyonu üyeliği yaptı. Cumhurbaşkanı Fahri Başdanışmanlığı görevinde de bulunarak Başkanlık Sistemi çalışmalarında yer alan Kuzu, AK Parti MKYK üyeliği de yaptı.

İyi düzeyde Fransızca bilen Kuzu, evli ve 2 çocuk babasıydı.