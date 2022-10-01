Burkina Faso'da darbe! Asker yönetime el koydu, devlet başkanı görevden alındı

Afrika ülkesi Burkina Faso'da ordu, darbe yaparak yönetime el koydu. Devlet Başkanı Paul Henri Damiba görevden alınırken anayasa ise askıya alındı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Burkina Faso'da ulusal televizyona çıkarak bildiriyi okuyan bir subay, darbe sonrası alınan kararları açıkladı. Vatandaşlara okunan bildiride Devlet Başkanı Paul Henri Damiba'nın görevden alındığı, anayasanın askıya alındığını, hükümetin ve parlamentonun feshedildiği belirtildi.

Burkina Faso'da darbe! Asker yönetime el koydu, devlet başkanı görevden alındı

Darbenin gerekçesi olarak güvenlik endişeleri gösterildi. Ayrıca ülke sınırlarının kapatıldığı ve ülkenin yeni liderinin ordu komutanı İbrahim Traore olduğu aktarıldı.

Burkina Faso'da darbe! Asker yönetime el koydu, devlet başkanı görevden alındı

Devlet Başkanı Paul Henri Damiba

24 OCAK'TA DA DARBE OLMUŞTU

Öte yandan Burkina Faso’da 24 Ocak’ta askeri darbe yapılmış, Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore askerler tarafından alıkonulmuştu.

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