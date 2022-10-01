Burkina Faso'da darbe! Asker yönetime el koydu, devlet başkanı görevden alındı

Burkina Faso'da ulusal televizyona çıkarak bildiriyi okuyan bir subay, darbe sonrası alınan kararları açıkladı. Vatandaşlara okunan bildiride Devlet Başkanı Paul Henri Damiba'nın görevden alındığı, anayasanın askıya alındığını, hükümetin ve parlamentonun feshedildiği belirtildi.
Darbenin gerekçesi olarak güvenlik endişeleri gösterildi. Ayrıca ülke sınırlarının kapatıldığı ve ülkenin yeni liderinin ordu komutanı İbrahim Traore olduğu aktarıldı.
Devlet Başkanı Paul Henri Damiba
24 OCAK'TA DA DARBE OLMUŞTU
Öte yandan Burkina Faso’da 24 Ocak’ta askeri darbe yapılmış, Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore askerler tarafından alıkonulmuştu.