Büro Memuru (Genel) Maaşı Ne Kadar? 2021 Büro Memuru (Genel) Maaşları, İş İlanları

Büro Memuru (Genel) görev tanımı nedir, Büro Memuru (Genel) ne iş yapar, Büro Memuru (Genel) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Büro Memuru (Genel) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Büro Memuru (Genel) Tanımı; Büronun niteliğine ve büyüklüğüne göre değişen çeşitli büro işlerini yapan kişidir.

Büro Memuru (Genel) Maaşı Ne Kadar? 2021 Büro Memuru (Genel) Maaşları

Büro Memuru (Genel) maaşı ortalama aylık 3500 - TL'dir. En düşük Büro Memuru (Genel) maaşı 3100 -TL, En yüksek ise 3900 - TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Büro Memuru (Genel) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Büro Memuru (Genel) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Büro Memuru (Genel) Ne İş Yapar?

a) Postadan gelen evrakın inceleyip ayırmak ,

b) Gerekli bilgileri toplayarak gönderilecek yazıları hazırlayıp göndermek,

c) Yazışma ve diğer belgeleri dosyalamak,

d) Satış kayıtları inceleyip, fatura, makbuz ve gönderme ile ilgili evrakların hazırlanmasını sağlamak,

e) Başvuru sahiplerini kabul edip, görüşerek randevular tespit emek,

f) Gerekli kişi ve şubelere istekleri ve sorularını yöneltmek,

g) Bilgi almak veya vermek için telefon konuşmaları yapmak,

h) Hesap ödemeleri alıp, kasa hesabından ödemeler yapmak,

i) Malzeme ve ihtiyaçları tespit için incelemeler yapıp, stok taleplerinde bulunarak, gerekli yerlere dağıtımını yapmak,

j) Alındılara, ödemelere, personele dağıtılan kırtasiyeye ve diğer işlemlere ait miktar ve bilgileri muhasebe ve ilgili defterlere kaydetmek,

k) Yönetimle ilgili bilgiler için işlemler ve diğer raporların özetlerini hazırlayıp tasnif etmek,

l) Bildirge, vergi, prim veya diğer konularla ilgili resmi formları doldurmak,idari, büro, kayıt, neşriyat, form düzenleme ve posta hizmetlerini ifa ederken daktilo makinesi, hesap makinesi ve büro telefon santralini kullanabilir.

Büro Memuru (Genel) Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Genel Büro Elemanları İle Klavye Kullanan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Genel Büro Elemanları

Büro Memuru (Genel) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Büro Memuru (Genel) mesleğinin meslek kodu 4110.03 olarak belirlenmiştir

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