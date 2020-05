Burs ve kredi ödemeleri ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabından bu konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Kasapoğlu'nun paylaşımın ardından birçok kişi bu sorunun cevabına ulaşmak için internette arama yapmaya başladı. Peki Burs ve kredi ödemeleri ne zaman? Ayrıntılar haberimizde....

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada Mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin 6-10 Mayıs tarihlerinde yapılacağını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Sevgili gençler, Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleriniz an itibarıyla hesaplarınıza yatmaya başlamıştır.

Devletimizin her imkânı her durumda sizinle.. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle.."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun paylaşımı:

Sevgili gençler, Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleriniz an itibarıyla hesaplarınıza yatmaya başlamıştır.



Devletimizin her imkânı her durumda sizinle.. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle..