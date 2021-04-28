Bursa- İstanbul deniz otobüsü seferlerine tam kapanma!
Bursa ve İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferleri, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda tam kapanma döneminde yapılmayacağı açıklandı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Şirketi’nin resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Belediye tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 26 Nisan 2021'de alınan şehirlerarası sokağa çıkma yasakları kapsamında, 30 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar BUDO seferlerine ara verildiği duyuruldu.