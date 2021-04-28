Bursa- İstanbul deniz otobüsü seferlerine tam kapanma!

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Şirketi’nin resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 26 Nisan 2021'de alınan şehirlerarası sokağa çıkma yasakları kapsamında, 30 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar BUDO seferlerine ara verildiği duyuruldu.