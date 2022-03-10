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  3. Bursa Nilüfer'de gizemli olay! Kadın hakim iple asılı halde ölü bulundu

Bursa Nilüfer'de gizemli olay! Kadın hakim iple asılı halde ölü bulundu

Bursa Adliyesi'nde görevli hakim Ç.B. Nilüfer ilçesindeki bir çocuk parkında ölü bulundu. Hakimin intihar ettiği şüphesi üzerinde durulurken şüpheli bir duruma rastlanmadığı belirtildi.

Bursa Nilüfer'de gizemli olay! Kadın hakim iple asılı halde ölü bulundu

Alınan bilgilere göre olay Nilüfer ilçesindeki Ertuğrul Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında meydana geldi. Parktaki oyuncakların tahta kısmında bir kadının iple asılı olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. 

Bursa Nilüfer'de gizemli olay! Kadın hakim iple asılı halde ölü bulundu

HAKİM OLDUĞU BELİRLENDİ

Bursa Adliyesinde hakim olduğu belirlenen Ç.B.'nin (30) cenazesi savcının incelemesinin ardından  Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Daha sonra yakınlarına teslim edilen Ç.B.'nin cenazesi, adliye önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Afyonkarahisar'a gönderildi.

ÖLDÜRÜLDÜ MÜ, İNTİHAR MI?

Hakimin ilk belirlemelere göre intihar ettiğinin değerlendirildiği, şüpheli bir duruma rastlanılmadığı öğrenildi.

(AA)

Bursa Nilüfer'de gizemli olay! Kadın hakim iple asılı halde ölü bulundu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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