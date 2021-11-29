İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hayatı durma noktasına getiren lodos sebebiyle 30 Kasım Salı günü okulların tatil edildiğini duyurdu. Öte yandan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz yaptığı açıklamada olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle 30 Kasım Salı günü Kocaeli'de eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Bu açıklama sonrası Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'dan da açıklama geldi. Sakarya ve Yalova'da eğitime 1 gün ara verildi. Bursa'da son durum merak konusu oldu. Bu kapsamda Bursa yarın okul yok mu? | Bursa okullar tatil mi? 30 Kasım 2021 Salı işte detaylar...

BURSA YARIN OKUL YOK MU?

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Twitter hesabından kentte okulların bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

BURSA OKULLAR TATİL Mİ? 30 KASIM 2021 SALI

Açıklamada şöyle denildi:

"Kıymetli Bursalı hemşehrilerim; hayatı olumsuz etkilemeye devam eden lodos nedeniyle 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır."

İSTANBUL, KOCAELİ, SAKARYA VE YALOVA'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada lodos sebebiyle yüz yüze eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.

Vali Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili hemşehrilerim;

İstanbul’da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden Lodos nedeniyle; Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır."

İstanbul'da eğitime ara verilmesinin hemen ardından Kocaeli'de de lodos nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz yaptığı açıklamada olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle 30 Kasım Salı günü eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Vali Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli Kocaelili Kardeşlerim,

Olumsuz hava koşulları ve Lodos nedeniyle İlimiz genelinde ;

Eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır."

Yalova Valiliği'nden tatil ve idari izin kararıyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; ilimiz genelinde devam eden olumsuz hava koşulları ve lodosun (yarın) 30 Kasım 2021 Salı gününde de devam edeceği bildirilmiştir. Hemşehrilerimizin, öğretmen ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimiz, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarımız ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında 30 Kasım 2021 Salı günü bir günlük ara verilmesi uygun görülmüştür. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engellilerimiz, hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın bir gün süreyle idari izinli sayılacaklardır."

YURT GENELİ HAVA DURUMU

Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ve Marmara'da, sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor.

Vatandaşlardan, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor. Meteoroloji tarafından 17 il için turuncu uyarı, 35 il için sarı uyarı yapıldı.

Turuncu uyarı yapılan iller:

İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli

Sarı uyarı yapılan iller:

Aydın, Muğla, Antalya, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Çankırı, Çorum, Yozgat, Sivas, Tokat, Amasya, Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan rüzgarın hızı bazı bölgelerde saatte 105 kilometreye kadar çıktı. Meteoroloji yetkililerinin daha önce uyarıda bulunduğu kuvvetli rüzgar, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. İstanbul sahilinde rüzgarın etkisiyle yüksek dalgalar oluşurken, bazı vatandaşlar bu anları fotoğrafladı.

AA muhabirinin Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, rüzgarın saatteki hızının en yüksek ölçüldüğü bölge Çatalca oldu. Meteorolojiye ait Çatalca'daki radar sahasında rüzgarın hızı saatte 105 kilometreye kadar çıktı. Anadolu Yakası'nda ise Kartal Aydos radar sahasında rüzgar şu ana kadar en yüksek saatte 82 kilometre hızla esti.

Meteoroloji yetkilileri rüzgarın il genelinde etkili olmaya devam etmesinin beklendiğini ifade etti. Öte yandan, Beylikdüzü'nde de kısa süreli çamur yağdı.