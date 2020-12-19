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Bursa Yıldırım Spor 2 - 0 Modafen Maç özeti ve Sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 14. hafta maçında Bursa Yıldırım Spor, Modafen ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Bursa Yıldırım Spor 2 - 0 Modafen Maç özeti ve Sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 14. hafta maçında Bursa Yıldırım Spor, Modafen ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Bursa Yıldırım Spor ve Modafen taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 14. hafta maçında Bursa Yıldırım Spor sahasında Modafen ile 19.12.2020 13:00'da karşılaştı. Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Bursa Yıldırım Spor - Modafen maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa stadyumunda oynanan maç 2-0 sona erdi.

Bursa Yıldırım Spor  Modafen Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.12.2020 13:00

Bursa Yıldırım Spor Modafen Maçının Hakemleri
Sinan Özcan(hakem), Kerem Kalkan(1. Yardımcı Hakem), Arda Anıl Yavruoğlu(2. Yardımcı Hakem), İrfan Çağrı Baş(dördüncü Hakem)

Bursa Yıldırım Spor İlk 11
54. Özal Keklik, 4. Mehmet Kalkan, 90. Mahmut Güleç, 66. Kerem Az, 26. Osman Demir, 5. Muhammet Öz, 80. Batuhan Tunçay, 27. Hüseyin Atalay, 7. Doğacan Diker, 33. Furkan Fehmi Güneş, 9. Hüseyin Çelik

Yedekler
13. Mehmet Mert Pala, 96. Burak Aydın, 10. Ercan Karaca, 8. Murat Mercan, 11. Muhammet Furkan Keskinoğlu, 6. Tuğkan Kamışoğlu, 19. Alpay Aldemir

Teknik Sorumlu
Sait Ulvi Özdemir

Modafen İlk 11
33. Rasim Mutlu, 12. Mehmet Burak Yılmaz, 5. Hasan Ozan Girgin, 4. Gökhan Çetinus, 3. Hakan Özkan, 6. Ceyhun Yelkenci, 34. Erdoğan Erdoğan, 7. Yıldıray Koçal, 8. Efe Niyazi Kurtulmuş, 90. Enes Ata, 23. Fevzi Can Bozkuş

Yedekler
16. Reşat Şen, 81. Emre Bayraktarbaşı, 80. Gökhan Karataş, 19. Onur Demir, 75. Doğan Zincir, 25. Hakan Yağmurkaya, 10. Ahmet Gündoğdu

Teknik Sorumlu
Tamer Gürsan

 

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
168 Aksaray Belediyespor138321882710
21954 Kelkit Bld.Spor148151612254
3Bursa Yıldırımspor127231872311
4Adıyaman 1954 SK125611510215
552 Orduspor FK134721911198
6Düzcespor125431815193
7Bayrampaşa125342516189
8Alanya Kestelspor135352018182
9Siirt İl Özel İdare13454111817-7
10Bergama Belediyespor104421313160
11Modafen13427111414-3
12Kırıkkale Büyük Anadoluspor10334162012-4
13Karaköprü Belediyespor11335121812-6
14Silivrispor12255101911-9
15Muğlaspor111557128-5
16Sultanbeyli Bld.132297198-12
17Kozan Spor FK101455117-6

Fikstür

19.12.2020Alanya Kestelspor5-0Bergama Belediyespor
19.12.2020Siirt İl Özel İdare0-0Kozan Spor FK
19.12.2020Bursa Yıldırımspor2-0Modafen
19.12.202052 Orduspor FK3-01954 Kelkit Bld.Spor
19.12.2020Silivrispor1-1Adıyaman 1954 SK
19.12.2020Bayrampaşa0-0Muğlaspor
19.12.2020Kestelspor Bergama Belediyespor
19.12.2020Karaköprü Belediyespor3-5Kırıkkale Büyük Anadoluspor
19.12.2020Düzcespor1-268 Aksaray Belediyespor
Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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