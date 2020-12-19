Bursa Yıldırım Spor 2 - 0 Modafen Maç özeti ve Sonucu

TFF 3. Lig 4. Grup 14. hafta maçında Bursa Yıldırım Spor, Modafen ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Bursa Yıldırım Spor ve Modafen taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 14. hafta maçında Bursa Yıldırım Spor sahasında Modafen ile 19.12.2020 13:00'da karşılaştı. Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Bursa Yıldırım Spor - Modafen maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa stadyumunda oynanan maç 2-0 sona erdi. Bursa Yıldırım Spor Modafen Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.12.2020 13:00



Bursa Yıldırım Spor Modafen Maçının Hakemleri

Sinan Özcan(hakem), Kerem Kalkan(1. Yardımcı Hakem), Arda Anıl Yavruoğlu(2. Yardımcı Hakem), İrfan Çağrı Baş(dördüncü Hakem)

Bursa Yıldırım Spor İlk 11

54. Özal Keklik, 4. Mehmet Kalkan, 90. Mahmut Güleç, 66. Kerem Az, 26. Osman Demir, 5. Muhammet Öz, 80. Batuhan Tunçay, 27. Hüseyin Atalay, 7. Doğacan Diker, 33. Furkan Fehmi Güneş, 9. Hüseyin Çelik



Yedekler

13. Mehmet Mert Pala, 96. Burak Aydın, 10. Ercan Karaca, 8. Murat Mercan, 11. Muhammet Furkan Keskinoğlu, 6. Tuğkan Kamışoğlu, 19. Alpay Aldemir



Teknik Sorumlu

Sait Ulvi Özdemir

Modafen İlk 11

33. Rasim Mutlu, 12. Mehmet Burak Yılmaz, 5. Hasan Ozan Girgin, 4. Gökhan Çetinus, 3. Hakan Özkan, 6. Ceyhun Yelkenci, 34. Erdoğan Erdoğan, 7. Yıldıray Koçal, 8. Efe Niyazi Kurtulmuş, 90. Enes Ata, 23. Fevzi Can Bozkuş



Yedekler

16. Reşat Şen, 81. Emre Bayraktarbaşı, 80. Gökhan Karataş, 19. Onur Demir, 75. Doğan Zincir, 25. Hakan Yağmurkaya, 10. Ahmet Gündoğdu



Teknik Sorumlu

Tamer Gürsan





Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 68 Aksaray Belediyespor 13 8 3 2 18 8 27 10 2 1954 Kelkit Bld.Spor 14 8 1 5 16 12 25 4 3 Bursa Yıldırımspor 12 7 2 3 18 7 23 11 4 Adıyaman 1954 SK 12 5 6 1 15 10 21 5 5 52 Orduspor FK 13 4 7 2 19 11 19 8 6 Düzcespor 12 5 4 3 18 15 19 3 7 Bayrampaşa 12 5 3 4 25 16 18 9 8 Alanya Kestelspor 13 5 3 5 20 18 18 2 9 Siirt İl Özel İdare 13 4 5 4 11 18 17 -7 10 Bergama Belediyespor 10 4 4 2 13 13 16 0 11 Modafen 13 4 2 7 11 14 14 -3 12 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 10 3 3 4 16 20 12 -4 13 Karaköprü Belediyespor 11 3 3 5 12 18 12 -6 14 Silivrispor 12 2 5 5 10 19 11 -9 15 Muğlaspor 11 1 5 5 7 12 8 -5 16 Sultanbeyli Bld. 13 2 2 9 7 19 8 -12 17 Kozan Spor FK 10 1 4 5 5 11 7 -6

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