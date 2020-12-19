Bursa Yıldırım Spor 2 - 0 Modafen Maç özeti ve Sonucu
TFF 3. Lig 4. Grup 14. hafta maçında Bursa Yıldırım Spor, Modafen ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 14. hafta maçında Bursa Yıldırım Spor, Modafen ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Bursa Yıldırım Spor ve Modafen taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 14. hafta maçında Bursa Yıldırım Spor sahasında Modafen ile 19.12.2020 13:00'da karşılaştı. Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Bursa Yıldırım Spor - Modafen maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa stadyumunda oynanan maç 2-0 sona erdi.
Bursa Yıldırım Spor Modafen Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.12.2020 13:00
Bursa Yıldırım Spor Modafen Maçının Hakemleri
Sinan Özcan(hakem), Kerem Kalkan(1. Yardımcı Hakem), Arda Anıl Yavruoğlu(2. Yardımcı Hakem), İrfan Çağrı Baş(dördüncü Hakem)
Bursa Yıldırım Spor İlk 11
54. Özal Keklik, 4. Mehmet Kalkan, 90. Mahmut Güleç, 66. Kerem Az, 26. Osman Demir, 5. Muhammet Öz, 80. Batuhan Tunçay, 27. Hüseyin Atalay, 7. Doğacan Diker, 33. Furkan Fehmi Güneş, 9. Hüseyin Çelik
Yedekler
13. Mehmet Mert Pala, 96. Burak Aydın, 10. Ercan Karaca, 8. Murat Mercan, 11. Muhammet Furkan Keskinoğlu, 6. Tuğkan Kamışoğlu, 19. Alpay Aldemir
Teknik Sorumlu
Sait Ulvi Özdemir
Modafen İlk 11
33. Rasim Mutlu, 12. Mehmet Burak Yılmaz, 5. Hasan Ozan Girgin, 4. Gökhan Çetinus, 3. Hakan Özkan, 6. Ceyhun Yelkenci, 34. Erdoğan Erdoğan, 7. Yıldıray Koçal, 8. Efe Niyazi Kurtulmuş, 90. Enes Ata, 23. Fevzi Can Bozkuş
Yedekler
16. Reşat Şen, 81. Emre Bayraktarbaşı, 80. Gökhan Karataş, 19. Onur Demir, 75. Doğan Zincir, 25. Hakan Yağmurkaya, 10. Ahmet Gündoğdu
Teknik Sorumlu
Tamer Gürsan
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|68 Aksaray Belediyespor
|13
|8
|3
|2
|18
|8
|27
|10
|2
|1954 Kelkit Bld.Spor
|14
|8
|1
|5
|16
|12
|25
|4
|3
|Bursa Yıldırımspor
|12
|7
|2
|3
|18
|7
|23
|11
|4
|Adıyaman 1954 SK
|12
|5
|6
|1
|15
|10
|21
|5
|5
|52 Orduspor FK
|13
|4
|7
|2
|19
|11
|19
|8
|6
|Düzcespor
|12
|5
|4
|3
|18
|15
|19
|3
|7
|Bayrampaşa
|12
|5
|3
|4
|25
|16
|18
|9
|8
|Alanya Kestelspor
|13
|5
|3
|5
|20
|18
|18
|2
|9
|Siirt İl Özel İdare
|13
|4
|5
|4
|11
|18
|17
|-7
|10
|Bergama Belediyespor
|10
|4
|4
|2
|13
|13
|16
|0
|11
|Modafen
|13
|4
|2
|7
|11
|14
|14
|-3
|12
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|10
|3
|3
|4
|16
|20
|12
|-4
|13
|Karaköprü Belediyespor
|11
|3
|3
|5
|12
|18
|12
|-6
|14
|Silivrispor
|12
|2
|5
|5
|10
|19
|11
|-9
|15
|Muğlaspor
|11
|1
|5
|5
|7
|12
|8
|-5
|16
|Sultanbeyli Bld.
|13
|2
|2
|9
|7
|19
|8
|-12
|17
|Kozan Spor FK
|10
|1
|4
|5
|5
|11
|7
|-6
Fikstür
|19.12.2020
|Alanya Kestelspor
|5-0
|Bergama Belediyespor
|19.12.2020
|Siirt İl Özel İdare
|0-0
|Kozan Spor FK
|19.12.2020
|Bursa Yıldırımspor
|2-0
|Modafen
|19.12.2020
|52 Orduspor FK
|3-0
|1954 Kelkit Bld.Spor
|19.12.2020
|Silivrispor
|1-1
|Adıyaman 1954 SK
|19.12.2020
|Bayrampaşa
|0-0
|Muğlaspor
|19.12.2020
|Kestelspor
|Bergama Belediyespor
|19.12.2020
|Karaköprü Belediyespor
|3-5
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|19.12.2020
|Düzcespor
|1-2
|68 Aksaray Belediyespor