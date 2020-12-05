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Bursa Yıldırım Spor, 68 Aksaray Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 12. hafta maçında Bursa Yıldırım Spor, 68 Aksaray Belediye Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Bursa Yıldırım Spor, 68 Aksaray Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 12. hafta maçında Bursa Yıldırım Spor, 68 Aksaray Belediye Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Bursa Yıldırım Spor ve 68 Aksaray Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 12. hafta maçında Bursa Yıldırım Spor sahasında 68 Aksaray Belediye Spor ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Bursa Yıldırım Spor - 68 Aksaray Belediye Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.

Bursa Yıldırım Spor  68 Aksaray Belediye Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.12.2020 13:00

Bursa Yıldırım Spor 68 Aksaray Belediye Spor Maçının Hakemleri
Erdem Temel(hakem), Yusuf Doğan(1. Yardımcı Hakem), Muratcan Ilgaz(2. Yardımcı Hakem), Anıl Şen(dördüncü Hakem)

BURSA YILDIRIM SPORBursa Yıldırım Spor

Bursa Yıldırım Spor İlk 11
54. Özal Keklik, 4. Mehmet Kalkan, 5. Muhammet Öz, 7. Doğacan Diker, 9. Hüseyin Çelik, 16. Ramazan Erarslan, 26. Osman Demir, 27. Hüseyin Atalay, 33. Furkan Fehmi Güneş, 66. Kerem Az, 80. Batuhan Tunçay

Yedekler
13. Mehmet Mert Pala, 8. Murat Mercan, 10. Ercan Karaca, 11. Muhammet Furkan Keskinoğlu, 28. Kemal Uzuntepe, 77. Emir Akay, 96. Burak Aydın

Teknik Sorumlu
Sait Ulvi Özdemir

Goller
Hüseyin Çelik,40.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Hüseyin Atalay 12.dk, Sarı Kart Ramazan Erarslan 30.dk, Sarı Kart Kerem Az 45.dk, Sarı Kart Murat Mercan 86.dk, Sarı Kart Burak Aydın 89.dk

Oyundan Çıkanlar
Hüseyin Atalay 66.dk, Doğacan Diker 90.dk, Furkan Fehmi Güneş 66.dk, Batuhan Tunçay 84.dk

Oyuna Girenler
Burak Aydın 66.dk, Kemal Uzuntepe 90.dk, Ercan Karaca 66.dk, Murat Mercan 84.dk

68 AKSARAY BELEDİYE SPOR68 Aksaray Belediye Spor

68 Aksaray Belediye Spor İlk 11
28. Mehmet Akif Önal, 5. Şevket Güngör, 7. Muzaffer Kahrıman, 10. Fatih Şerifoğlu, 14. Mehmet Atik, 37. Muhammet Taha Şahin, 60. Serkan Gürses, 66. Güney Tutcuoğlu, 68. İbrahim Konuksever, 77. Necmi Çoban, 91. Vehbi Furkan Yıldırım

Yedekler
97. Abdussamet Ecik, 4. Ömer Yıldırım, 8. Berkay Can, 9. Mustafa Apardı, 11. Hikmet Enes Etlik, 23. Cem Çoşkun, 27. Ahmet Can Arık

Teknik Sorumlu
Cüneyt Tiryaki

Goller
{awayGoal}

Kartlar
Kırmızı Kart Fatih Şerifoğlu 30.dk, Sarı Kart İbrahim Konuksever 76.dk, Sarı Kart Necmi Çoban 83.dk, Sarı Kart Serkan Gürses 45.dk

Oyundan Çıkanlar
Mehmet Atik 90.dk, Necmi Çoban 84.dk, Serkan Gürses 79.dk

Oyuna Girenler
Ömer Yıldırım 90.dk, Hikmet Enes Etlik 84.dk, Mustafa Apardı 79.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
11954 Kelkit Bld.Spor12714149225
268 Aksaray Belediyespor11632137216
3Bursa Yıldırımspor11623167209
4Adıyaman 1954 SK11551149205
5Bayrampaşa1052322121710
652 Orduspor FK11371169167
7Bergama Belediyespor9441138165
8Düzcespor9441138165
9Alanya Kestelspor114341515150
10Modafen104151110131
11Siirt İl Özel İdare11344101813-8
12Silivrispor1124591810-9
13Kırıkkale Büyük Anadoluspor923411179-6
14Karaköprü Belediyespor92347139-6
15Muğlaspor91447117-4
16Kozan Spor FK81255115-6
17Sultanbeyli Bld.121295195-14

Fikstür

03.12.2020Alanya Kestelspor0-11954 Kelkit Bld.Spor
03.12.2020SilivrisporP-PMuğlaspor
03.12.2020Siirt İl Özel İdareP-PKırıkkale Büyük Anadoluspor
03.12.2020Kestelspor 1954 Kelkit Bld.Spor
03.12.2020Karaköprü BelediyesporP-PBergama Belediyespor
03.12.2020Düzcespor3-0Sultanbeyli Bld.
03.12.2020Bursa Yıldırımspor1-068 Aksaray Belediyespor
03.12.2020Bayrampaşa2-1Modafen
03.12.2020Adıyaman 1954 SK0-0Kozan Spor FK


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