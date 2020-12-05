Bursa Yıldırım Spor, 68 Aksaray Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 12. hafta maçında Bursa Yıldırım Spor, 68 Aksaray Belediye Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Bursa Yıldırım Spor ve 68 Aksaray Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 12. hafta maçında Bursa Yıldırım Spor sahasında 68 Aksaray Belediye Spor ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Bursa Yıldırım Spor - 68 Aksaray Belediye Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi. Bursa Yıldırım Spor 68 Aksaray Belediye Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

03.12.2020 13:00



Bursa Yıldırım Spor 68 Aksaray Belediye Spor Maçının Hakemleri

Erdem Temel(hakem), Yusuf Doğan(1. Yardımcı Hakem), Muratcan Ilgaz(2. Yardımcı Hakem), Anıl Şen(dördüncü Hakem)

Bursa Yıldırım Spor

Bursa Yıldırım Spor İlk 11

54. Özal Keklik, 4. Mehmet Kalkan, 5. Muhammet Öz, 7. Doğacan Diker, 9. Hüseyin Çelik, 16. Ramazan Erarslan, 26. Osman Demir, 27. Hüseyin Atalay, 33. Furkan Fehmi Güneş, 66. Kerem Az, 80. Batuhan Tunçay



Yedekler

13. Mehmet Mert Pala, 8. Murat Mercan, 10. Ercan Karaca, 11. Muhammet Furkan Keskinoğlu, 28. Kemal Uzuntepe, 77. Emir Akay, 96. Burak Aydın



Teknik Sorumlu

Sait Ulvi Özdemir



Goller

Hüseyin Çelik,40.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Hüseyin Atalay 12.dk, Sarı Kart Ramazan Erarslan 30.dk, Sarı Kart Kerem Az 45.dk, Sarı Kart Murat Mercan 86.dk, Sarı Kart Burak Aydın 89.dk



Oyundan Çıkanlar

Hüseyin Atalay 66.dk, Doğacan Diker 90.dk, Furkan Fehmi Güneş 66.dk, Batuhan Tunçay 84.dk



Oyuna Girenler

Burak Aydın 66.dk, Kemal Uzuntepe 90.dk, Ercan Karaca 66.dk, Murat Mercan 84.dk

68 Aksaray Belediye Spor

68 Aksaray Belediye Spor İlk 11

28. Mehmet Akif Önal, 5. Şevket Güngör, 7. Muzaffer Kahrıman, 10. Fatih Şerifoğlu, 14. Mehmet Atik, 37. Muhammet Taha Şahin, 60. Serkan Gürses, 66. Güney Tutcuoğlu, 68. İbrahim Konuksever, 77. Necmi Çoban, 91. Vehbi Furkan Yıldırım



Yedekler

97. Abdussamet Ecik, 4. Ömer Yıldırım, 8. Berkay Can, 9. Mustafa Apardı, 11. Hikmet Enes Etlik, 23. Cem Çoşkun, 27. Ahmet Can Arık



Teknik Sorumlu

Cüneyt Tiryaki



Goller

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Kartlar

Kırmızı Kart Fatih Şerifoğlu 30.dk, Sarı Kart İbrahim Konuksever 76.dk, Sarı Kart Necmi Çoban 83.dk, Sarı Kart Serkan Gürses 45.dk



Oyundan Çıkanlar

Mehmet Atik 90.dk, Necmi Çoban 84.dk, Serkan Gürses 79.dk



Oyuna Girenler

Ömer Yıldırım 90.dk, Hikmet Enes Etlik 84.dk, Mustafa Apardı 79.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 1954 Kelkit Bld.Spor 12 7 1 4 14 9 22 5 2 68 Aksaray Belediyespor 11 6 3 2 13 7 21 6 3 Bursa Yıldırımspor 11 6 2 3 16 7 20 9 4 Adıyaman 1954 SK 11 5 5 1 14 9 20 5 5 Bayrampaşa 10 5 2 3 22 12 17 10 6 52 Orduspor FK 11 3 7 1 16 9 16 7 7 Bergama Belediyespor 9 4 4 1 13 8 16 5 8 Düzcespor 9 4 4 1 13 8 16 5 9 Alanya Kestelspor 11 4 3 4 15 15 15 0 10 Modafen 10 4 1 5 11 10 13 1 11 Siirt İl Özel İdare 11 3 4 4 10 18 13 -8 12 Silivrispor 11 2 4 5 9 18 10 -9 13 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 9 2 3 4 11 17 9 -6 14 Karaköprü Belediyespor 9 2 3 4 7 13 9 -6 15 Muğlaspor 9 1 4 4 7 11 7 -4 16 Kozan Spor FK 8 1 2 5 5 11 5 -6 17 Sultanbeyli Bld. 12 1 2 9 5 19 5 -14

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