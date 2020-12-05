Bursa Yıldırım Spor, 68 Aksaray Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 3. Lig 4. Grup 12. hafta maçında Bursa Yıldırım Spor, 68 Aksaray Belediye Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 12. hafta maçında Bursa Yıldırım Spor, 68 Aksaray Belediye Spor ile karşılaştı. maç 1-0 sona erdi. Bursa Yıldırım Spor ve 68 Aksaray Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 12. hafta maçında Bursa Yıldırım Spor sahasında 68 Aksaray Belediye Spor ile 03.12.2020 13:00'da karşılaştı. Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Bursa Yıldırım Spor - 68 Aksaray Belediye Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa stadyumunda oynanan maç 1-0 sona erdi.
Bursa Yıldırım Spor 68 Aksaray Belediye Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Minareli Çavuş Spor Tesisleri - Bursa
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
03.12.2020 13:00
Bursa Yıldırım Spor 68 Aksaray Belediye Spor Maçının Hakemleri
Erdem Temel(hakem), Yusuf Doğan(1. Yardımcı Hakem), Muratcan Ilgaz(2. Yardımcı Hakem), Anıl Şen(dördüncü Hakem)
Bursa Yıldırım Spor İlk 11
54. Özal Keklik, 4. Mehmet Kalkan, 5. Muhammet Öz, 7. Doğacan Diker, 9. Hüseyin Çelik, 16. Ramazan Erarslan, 26. Osman Demir, 27. Hüseyin Atalay, 33. Furkan Fehmi Güneş, 66. Kerem Az, 80. Batuhan Tunçay
Yedekler
13. Mehmet Mert Pala, 8. Murat Mercan, 10. Ercan Karaca, 11. Muhammet Furkan Keskinoğlu, 28. Kemal Uzuntepe, 77. Emir Akay, 96. Burak Aydın
Teknik Sorumlu
Sait Ulvi Özdemir
Goller
Hüseyin Çelik,40.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Hüseyin Atalay 12.dk, Sarı Kart Ramazan Erarslan 30.dk, Sarı Kart Kerem Az 45.dk, Sarı Kart Murat Mercan 86.dk, Sarı Kart Burak Aydın 89.dk
Oyundan Çıkanlar
Hüseyin Atalay 66.dk, Doğacan Diker 90.dk, Furkan Fehmi Güneş 66.dk, Batuhan Tunçay 84.dk
Oyuna Girenler
Burak Aydın 66.dk, Kemal Uzuntepe 90.dk, Ercan Karaca 66.dk, Murat Mercan 84.dk
68 Aksaray Belediye Spor İlk 11
28. Mehmet Akif Önal, 5. Şevket Güngör, 7. Muzaffer Kahrıman, 10. Fatih Şerifoğlu, 14. Mehmet Atik, 37. Muhammet Taha Şahin, 60. Serkan Gürses, 66. Güney Tutcuoğlu, 68. İbrahim Konuksever, 77. Necmi Çoban, 91. Vehbi Furkan Yıldırım
Yedekler
97. Abdussamet Ecik, 4. Ömer Yıldırım, 8. Berkay Can, 9. Mustafa Apardı, 11. Hikmet Enes Etlik, 23. Cem Çoşkun, 27. Ahmet Can Arık
Teknik Sorumlu
Cüneyt Tiryaki
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Kırmızı Kart Fatih Şerifoğlu 30.dk, Sarı Kart İbrahim Konuksever 76.dk, Sarı Kart Necmi Çoban 83.dk, Sarı Kart Serkan Gürses 45.dk
Oyundan Çıkanlar
Mehmet Atik 90.dk, Necmi Çoban 84.dk, Serkan Gürses 79.dk
Oyuna Girenler
Ömer Yıldırım 90.dk, Hikmet Enes Etlik 84.dk, Mustafa Apardı 79.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|1954 Kelkit Bld.Spor
|12
|7
|1
|4
|14
|9
|22
|5
|2
|68 Aksaray Belediyespor
|11
|6
|3
|2
|13
|7
|21
|6
|3
|Bursa Yıldırımspor
|11
|6
|2
|3
|16
|7
|20
|9
|4
|Adıyaman 1954 SK
|11
|5
|5
|1
|14
|9
|20
|5
|5
|Bayrampaşa
|10
|5
|2
|3
|22
|12
|17
|10
|6
|52 Orduspor FK
|11
|3
|7
|1
|16
|9
|16
|7
|7
|Bergama Belediyespor
|9
|4
|4
|1
|13
|8
|16
|5
|8
|Düzcespor
|9
|4
|4
|1
|13
|8
|16
|5
|9
|Alanya Kestelspor
|11
|4
|3
|4
|15
|15
|15
|0
|10
|Modafen
|10
|4
|1
|5
|11
|10
|13
|1
|11
|Siirt İl Özel İdare
|11
|3
|4
|4
|10
|18
|13
|-8
|12
|Silivrispor
|11
|2
|4
|5
|9
|18
|10
|-9
|13
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|9
|2
|3
|4
|11
|17
|9
|-6
|14
|Karaköprü Belediyespor
|9
|2
|3
|4
|7
|13
|9
|-6
|15
|Muğlaspor
|9
|1
|4
|4
|7
|11
|7
|-4
|16
|Kozan Spor FK
|8
|1
|2
|5
|5
|11
|5
|-6
|17
|Sultanbeyli Bld.
|12
|1
|2
|9
|5
|19
|5
|-14
Fikstür
|03.12.2020
|Alanya Kestelspor
|0-1
|1954 Kelkit Bld.Spor
|03.12.2020
|Silivrispor
|P-P
|Muğlaspor
|03.12.2020
|Siirt İl Özel İdare
|P-P
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|03.12.2020
|Kestelspor
|1954 Kelkit Bld.Spor
|03.12.2020
|Karaköprü Belediyespor
|P-P
|Bergama Belediyespor
|03.12.2020
|Düzcespor
|3-0
|Sultanbeyli Bld.
|03.12.2020
|Bursa Yıldırımspor
|1-0
|68 Aksaray Belediyespor
|03.12.2020
|Bayrampaşa
|2-1
|Modafen
|03.12.2020
|Adıyaman 1954 SK
|0-0
|Kozan Spor FK