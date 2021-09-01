Bursa'da akıl hastası kişi belediye aracını kaçırdı, vatandaşların üzerine sürdü! Mahalle ayağa kalktı, polis araya girdi

Edinilen bilgilere göre Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan Gökdere Bulvarı'nda dün saat 14.00 sularında meydana gelen olayda, zihinsel engelli olan 40 yaşlarındaki B.A. isimli bir vatandaş, MOBESE kameralarının bakımını yapan ekibin Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan aracını yol kenarında çaldı. Aracın siren ve çakarlarını açarak bölgeden uzaklaşan vatandaş için polis güvenlik önlemi aldı.

VATANDAŞLARIN ÜZERİNE ARAÇ SÜRDÜ

Çaldığı araçla 10 kilometre uzaklıktaki Hacivat Mahallesi'ne giden vatandaş, aracın siren ve çakarları açık şekilde mahallede gezerken aşure ve salça yapan vatandaşların üzerine aracı sürdü. Bunun üzerine mahalledeki vatandaşlar aracı durdurmak için araca taş ve sopalarla müdahale etti.

LİNÇ EDİLECEKKEN POLİS ARAYA GİRDİ

Araçtan indirilen B.A, mahalleli tarafından linç edilmek isterken polis ekipleri tarafından kurtarılarak etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Akabinde polis aracıyla karakola götürülen B.A. buradan da tedavi gördüğü hastaneye sevk edildi. Durdurulan aracın yanına gelen belediye ekipleri, bütün camları kırılan ve kaportasında ezikler meydana gelen aracı teslim aldı. Polis olayla alakalı tahkikat başlattı.