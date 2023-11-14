Bursa'da alkollü sürücünün pişkin tavırları polisleri çileden çıkarttı! "aracımı bağlayamazsınız"

Bursa'da trafik kontrolü gerçekleştiren polis ekipleri alkollü bir sürücü yakaladı. Kendi çıkarlarına göre kanun oluşturan o sürücü "Ben ticaret yapıyorum, aracımı bağlayamazsınız" dese decezadan kaçamadı. Ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

YAYINLAMA
Google News
Bursa'da alkollü sürücünün pişkin tavırları polisleri çileden çıkarttı! "aracımı bağlayamazsınız"

Bursa'da alkol uygulaması yapan trafik polisleri, trafik canavarlarına geçit vermedi. Denetime takılan bir sürücü ise alkollü çıkınca, polis ekiplerine iş öğretmeye kalktı. Kendine göre kanun yazan sürücü alkollü araç sürmekten 4 bin 64 lira ceza yerken, ehliyetine de 6 ay el konuldu.

Merkez, Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi üzerinde trafiği tehlikeye düşüren sürücülere yönelik uygulama kuran polis ekipleri, trafik canavarlarının kabusu oldu. Denetimi görünce frene basıp aracını park ediyormuş gibi yapınca, şüphelenen ekipler sürücüden ehliyet ve ruhsat aldı.

Alkolmetreyi karşısında gören sürücü, üflediği cihazda 0.34 promil alkollü çıkınca hafif ticari aracın bağlanıp ehliyetini de 6 ay kaptıracağını öğrendi. Bunun üzerine dakikalarca itiraz eden sürücü, kendini "Ben ticaret yapıyorum, aracımı bağlayamazsınız" diyerek savundu. Polislere iş öğretmeye çalışan sürücüye 4 bin liranın üzerinde ceza kesilirken, araç sahibi kendisi olmadığı içinde hafif ticari araç trafikten men edildi.

İlginç anlar ise kameraya anbean yansıdı.

Bursa'da alkollü sürücünün pişkin tavırları polisleri çileden çıkarttı! "aracımı bağlayamazsınız"

Bursa'da alkollü sürücünün pişkin tavırları polisleri çileden çıkarttı! "aracımı bağlayamazsınız"

Bursa'da alkollü sürücünün pişkin tavırları polisleri çileden çıkarttı! "aracımı bağlayamazsınız"

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Tespit edilen kaçak eklenti yapılmış villalar bir bir yıkıldı!
Tespit edilen kaçak eklenti yapılmış villalar bir bir yıkıldı!
Mersin’in Silifke ilçesi sele teslim oldu! Araçlar suya gömüldü!
Mersin’in Silifke ilçesi sele teslim oldu! Araçlar suya gömüldü!
Bozayının yaban domuzunu yediği görüntüler belgeselleri aratmadı!
Bozayının yaban domuzunu yediği görüntüler belgeselleri aratmadı!
Günler sonra ilk kez görüntülendiler! Dilan Polat-Engin Polat çifti o soruşturma dosyası için yeniden adliyede!
Günler sonra ilk kez görüntülendiler! Dilan Polat-Engin Polat çifti o soruşturma dosyası için yeniden adliyede!
Son Haberler
Aile yapısını bozduğu gerekçesiyle TikTok, Nepal’de yasaklandı!
Aile yapısını bozduğu gerekçesiyle TikTok, Nepal’de yasaklandı!
Antalya’da Konaklayabileceğiniz Muhafazakâr Oteller
Antalya’da Konaklayabileceğiniz Muhafazakâr Oteller
Feci şekilde iki genci hayattan koparan işte o dehşet kaza!
Feci şekilde iki genci hayattan koparan işte o dehşet kaza!
Kara para aklama iddiaları Bahar ve Nihal Candan kardeşlere sıçradı! Gözaltına alındılar!
Kara para aklama iddiaları Bahar ve Nihal Candan kardeşlere sıçradı! Gözaltına alındılar!
Feci şekilde iki genci hayattan koparan işte o dehşet kaza!
Feci şekilde iki genci hayattan koparan işte o dehşet kaza!
İzmir polisinden sahte içki operasyonu! Yılbaşında 40 ton sahte alkolü piyasaya süreceklerdi!
İzmir polisinden sahte içki operasyonu! Yılbaşında 40 ton sahte alkolü piyasaya süreceklerdi!
Çok Okunanlar
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte uzmanların ön gördüğü rakam
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte uzmanların ön gördüğü rakam
Hatay Reyhanlı'ya fayda sağlayacak ekonomik yatırım!
Hatay Reyhanlı'ya fayda sağlayacak ekonomik yatırım!
Ebu Ubeyde, İsrail'in bu konuyu "ertelediğini ve kaçtığını" dile getirdi
Ebu Ubeyde, İsrail'in bu konuyu "ertelediğini ve kaçtığını" dile getirdi
Bursa'da DEAŞ operasyonu! Yakalanan teröristlerin arasında örgütün bombacısı da var!
Bursa'da DEAŞ operasyonu! Yakalanan teröristlerin arasında örgütün bombacısı da var!
Soyduğu kuyumcuyu öldürmekle tehdit etti, kaçarken kendini vurdu!
Soyduğu kuyumcuyu öldürmekle tehdit etti, kaçarken kendini vurdu!
Kırmızı listede aranıyordu! MİT, Irak'ta ‘Çiya Amed" kod isimli teröristi etkisiz hale getirildi!
Kırmızı listede aranıyordu! MİT, Irak'ta ‘Çiya Amed" kod isimli teröristi etkisiz hale getirildi!
Yorumlananlar
Artvin Yusufeli kaymakamına yakışmayan hareket! Döneri yedi, hesabı ödemeden gitti!
Artvin Yusufeli kaymakamına yakışmayan hareket! Döneri yedi, hesabı ödemeden gitti!
Deniz Akkaya'ya Dilan Polat'ın kayınvalidesinden çok sert tepki! "Sen git o yamuk ..."
Deniz Akkaya'ya Dilan Polat'ın kayınvalidesinden çok sert tepki! "Sen git o yamuk ..."
Yerli savunma sanayinde göğsümüzü kabartacak bir haber daha! AKSUNGUR İHA yerli motorla 30 bin feet'e çıktı!
Yerli savunma sanayinde göğsümüzü kabartacak bir haber daha! AKSUNGUR İHA yerli motorla 30 bin feet'e çıktı!
TFF, Türk futbolunu çalkalayan bahis, kara para ve hakemler hakkındaki iddialara tek tek cevap verdi
TFF, Türk futbolunu çalkalayan bahis, kara para ve hakemler hakkındaki iddialara tek tek cevap verdi