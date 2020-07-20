Bursa'da aşırı hız 3 kişi hayattan kopardı

Kaza saat 01.15 sıralarında İnegöl ilçesinin Yeniceköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yeniceköy'den İnegöl'e seyir halinde olan Aycan Kısacık (29) yönetimindeki 16 SCU 95 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle virajdan çıkarak yol kenarındaki beton direğe çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan sürücü Kısacık ile arkadaşları Burak Geçimli (22), Mert Can Çoban (21) ve Mehmet Şahin (22), sıkışarak ağır yaralandı.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan 4 kişi itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı. Daha sonra yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİLER

Tedavi altında alınan yaralılardan sürücü Aycan Kısacık ile Mert Can Çoban ve Mehmet Şahin, doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Yoğun bakıma alınan Burak Geçimli'nin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KAZA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Öte yandan otomobilin demir yığını haline dönüştüğü kaza, çevredeki bir sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde hızlı olduğu görülen otomobilin virajda savrulduğu görülüyor.Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.