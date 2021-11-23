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  3. Bursa'da ayı saldırısına uğrayan orman işçisinden açıklama: Ayının hali daha perişan, siz bir de onun halini görün

Bursa'da ayı saldırısına uğrayan orman işçisinden açıklama: Ayının hali daha perişan, siz bir de onun halini görün

Bursa'nın İznik ilçesinde orman işçisi Sezgin Yılmaz, çalıştığı sırada ayının saldırması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin konuşan Yılmaz," Ayının hali daha perişan. Siz bir de onun halini görün. Ben işinde gücünde biriyim. Ayıya hakkımı helal etmiyorum" dedi.

Bursa'da ayı saldırısına uğrayan orman işçisinden açıklama: Ayının hali daha perişan, siz bir de onun halini görün

Geçtiğimiz günlerde Tokat'ta bir vatandaşa ayının saldırmasının ardından yeniden gündem olan olaya bir yenisi eklendi. Edinilen bilgilere göre Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen olayda  İznik Orman İşletme Müdürlüğünde çalışan kepçe operatörü Sezgin Yılmaz (24) Derbent Mahallesi'nde ormanlık alanda çalıştığı sırada bir ayının saldırısına uğradı. Ayının darbeleriyle boynundan, elinden ve ayaklarından yaralanan genç adam çevredeki vatandaşların tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kuduz aşısı yapılan Sezgin Yılmaz, yaşadıklarını anlattı.

Bursa'da ayı saldırısına uğrayan orman işçisinden açıklama: Ayının hali daha perişan, siz bir de onun halini görün

"AYIYA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Ormanda çalıştıklarını ve yemek molasını çıktıklarını söyleyen Sezgin Yılmaz," Dönüşte ayı ile göz göze geldim. Ayıdan 100-150 metre kaçtım. Beni yakaladı ve 5-6 dakika ayı ile boğuştum. Hatta beraber yuvarlandık. Siz gidin bir de aynın halini görün onun hali daha perişan. Sonra sesleri duyan abim geldi, beni hastaneye kaldırdılar. Ben işimde gücümde biriyim, ayıya hakkımı helal etmiyorum” diye konuştu. 

Bursa'da ayı saldırısına uğrayan orman işçisinden açıklama: Ayının hali daha perişan, siz bir de onun halini görün aw472857-02.jpg

Tayfun Altuntaş
Editör
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