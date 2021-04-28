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Bursa'da banka önündeki kalabalık polis tarafından dağıtıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde, tam kapanma öncesi para çekmek için sabahın ilk saatlerinde bankaya gelenlerin oluşturduğu kalabalığı polis dağıttı.

Bursa'da banka önündeki kalabalık polis tarafından dağıtıldı

Turizmin önde gelen merkezlerinden İznik ilçesinde, korona virüs vakalarının hızla arttı. Ancak vatandaşlar tedbirlere riayet etmedi.

17 günlük kısıtlama öncesi, ellerinde para olmasını isteyen vatandaşlar, bankalara akın etti. Korona vaka sayılarının 300'ün aşağısına düşmediği İznik'te, bankalara akın edenlerin de yaş ortalamasının 50'nin üzerinde olması dikkat çekiyor.

Banka önlerinde oluşan kuyruklara, polis müdahale etti. Anons ve bire bir uyarılarla bankaların önlerindeki kalabalık dağıtıldı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Bursa'da banka önündeki kalabalık polis tarafından dağıtıldı

Bursa'da banka önündeki kalabalık polis tarafından dağıtıldı

Bursa'da banka önündeki kalabalık polis tarafından dağıtıldı

Bursa'da banka önündeki kalabalık polis tarafından dağıtıldı

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