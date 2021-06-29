Bursa'da bıçaklı kavga: Komşusunu acımadan öldürdü!

Kovukçınar Mahallesi 7. Nilüfer Sokak'ta meydana gelen olayda 48 yaşındaki Kenan Ateş, komşusu C.K. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. C.K, evinden aldığı bıçakla Ateş'i göğsünden yaraladı. Ağır yaralanan Kenan Ateş, için ihbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Ateş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

C.K. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.