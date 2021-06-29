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Bursa'da bıçaklı kavga: Komşusunu acımadan öldürdü!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde komşular arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Bursa'da bıçaklı kavga: Komşusunu acımadan öldürdü!

Kovukçınar Mahallesi 7. Nilüfer Sokak'ta meydana gelen olayda 48 yaşındaki Kenan Ateş, komşusu C.K. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.  C.K, evinden aldığı bıçakla Ateş'i göğsünden yaraladı. Ağır yaralanan Kenan Ateş, için ihbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. 

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Ateş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa'da bıçaklı kavga: Komşusunu acımadan öldürdü!

C.K. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. 

Bursa'da bıçaklı kavga: Komşusunu acımadan öldürdü!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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