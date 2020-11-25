Yunanistan: AB saf değil, Türkiye bu kez o kadar kolay kandıramayacak!Dolar ve euro kurunda yükseliş trendi sürüyor! İşte son durum...Doya Doya Moda CANLI İZLE 25 Kasım Çarşamba | TV8 CANLI İZLE YOUTUBEDanıştay'a saldırı düzenleyen Alparslan Arslan'ın cezası onandı| Alparslan Aslan kimdir? Danıştay saldırısının detaylarıDenizli'de anayolu koşarak geçmeye çalışan kadının feci sonu!25 Kasım Star TV Yayın Akışı | Demet ve Alişan ile Sabah Sabah Yeni Bölümde Neler Olacak ?Selin Ciğerci'nin yasak aşkı ortaya çıktı! Selin Ciğerci eşini Tolga Polat ile mi aldattı?Başakşehir, İngiltere'de dayanamadı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları50 D sorunu nedir? 50 D Araştırma Görevlisi nedir? 33/A ve 50/D arasındaki farklar nelerdir?Altın yeni güne düşüşle başladı! Gram altında düşüş beklentisi! İşte 25 Kasım Çarşamba altın fiyatları...
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Bursa'da dehşet: İlişki teklifini reddeden kadını ayağından vurdu, aynı kadın tarafından öldürüldü

Bursa'da dehşet: İlişki teklifini reddeden kadını ayağından vurdu, aynı kadın tarafından öldürüldü

Bursa'da sevgilisi Zehra Y. ile birlikte çiftlik evine giden İsmail I., sevgilisine cinsel ilişki teklifinde bulunup reddedilince kadını ayağından vurdu. Aralarında çıkan arbedede silahı kapan Zehra I., başından vurduğu İsmail I.'yı öldürdü.

Bursa'da dehşet: İlişki teklifini reddeden kadını ayağından vurdu, aynı kadın tarafından öldürüldü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Tahtalı Mahallesi'ne bağlı Değirmen Yolu Sokak'ta, saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, Zehra Y. sevgilisi İsmail I.'nın çiftlik evine gitti.  Burada alkol alan ikiliden İsmail I., iddiaya göre sevgilisi Zehra Y. ile cinsel ilişkiye girmek istedi. Zehra Y.'nin teklifini reddetmesi üzerine içki içmeye devam eden İsmail I. bu kez zorla ilişkiye girmeye çalıştı. Sevgilisinin bir kez daha direnmesi üzerine öfkelenen İsmail I., yaşanan tartışmanın ardından Zehra Y.'yi tabanca ile sağ ayağından vurdu.

POLİSİ ARAYIP KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Yaralanan Zehra Y. acı içinde yere yığılırken, öfkesi dinmeyen İsmail I., sevgilisine fiziki şiddeti sürdürdü. Yaşanan arbede sırasında İsmail I.’nın elinden tabancayı alan  Zehra Y., sevgilisini başından vurdu. İsmail I. kanlar içinde yere yığılırken, paniğe kapılan Zehra Y. polisi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, ikiliyi çiftlik evinde kanlar içinde yerde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde başından vurulan İsmail I.’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Zehra Y. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri çiftlik evinde incelemede bulundu. İsmail I.’nın ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü. Savcının incelemesinin ardından İsmail I.'nın cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"ALKOLLÜ OLMASINDAN YARARLANIP VURDUM"

Hastanede polis nezaretinde tedavi altına alınan Zehra Y.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Zehra Y.’nin polise verdiği ilk ifadesinde, "Eğlenmek ve vakit geçirmek için gitmiştik. Bir süre sonra beni ilişkiye girmek için zorladı. Bende ona 'uygun değilim' dedim. Daha sonra birlikte alkol aldık ama o çok içti. Yine ilişki konusunu açtı. Ben 'hayır' deyince silahıyla beni ayağımdan vurdu. Alkollü olmasından yararlandım silahını elinden alıp onu vurdum. Öleceğini düşünmedim" dediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT