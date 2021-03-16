Bursa'da deniz otobüslerinin 6 seferi iptal edildi
Bursa'da olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz otobüslerinin bazı seferleri yapılamayacak. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz....
Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını kötü etkiledi. Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüsleri havanın kötü gidişatı nedeniyle bazı seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
İptal olan bazı seferler şu şekilde sıralandı:
*07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
*08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),
*09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
*09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas),
*10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
*11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)