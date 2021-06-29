Bursa'da eğitim uçağından acil iniş: Cessna tipi uçak arızalandı, 2 yaralı!

Bursa'da eğitim uçuşu yapan özel bir firmaya ait Cessna tipi 2 kişilik eğitim uçağında, oluşan bir arıza nedeniyle, çevredeki bir meyve bahçesine acil iniş gerçekleştirildi. Uçaktaki iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ARIZANIN SEBEBİ BİLİNMİYOR

Eğitim uçuşu yapan özel bir firmaya ait Cessna tipi 2 kişilik eğitim uçağında, henüz bilinmeyen nedenle arıza oluştu. Uçak, çevredeki bir meyve bahçesine acil iniş gerçekleştirdi.

BURSA VALİSİ CANBOLAT'TAN AÇIKLAMA

Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken Bursa Valisi Yakup Canbolat, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki bir meyve bahçesine inen uçağın içinde 2 kişinin bulunduğu belirterek, "Uçağın içindeki iki pilotun da sağlık durumu iyi. Yaraları da yok." dedi.

İşte olay yerinden ilk görüntüler:

Kaynak: Anadolu Ajansı