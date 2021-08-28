Bursa'da elleri ve ayakları bağlanarak soyulan iş adamının azmettiricisi kendi çalışanı çıktı!

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Altınova Mahallesindeki bir hazır yemek firmasında meydana geldi. İddia edilene göre, işyeri çalışanlarının paydos etmesinin ardından ofiste tek başına kalan 40 yaşındaki Muhammet V. isimli iş adamı, henüz kimliği belirlenemeyen 4 kişi tarafından darp edildi. Sonrasında ise elleri ve ayakları bağlanarak etkisiz hale getirildi.

ELLERİNİ VE AYAKLARINI BAĞLADILAR

Dört şüpheli şahıs ofisteki dolapları ve kasayı karıştırdıktan sonra, içeride bulunan 12 bin dolar nakit parayı ve cep telefonunu alarak kaçtı. Elleri ve ayakları bağlı şekilde bıraktıkları iş yeri sahibi, kendi çabasıyla dışarı çıkarak çevrede esnafından yardım istedi. Esnafın yardımıyla elleri ve ayakları çözülen iş adamı daha sonrasında ise emniyet ekiplerine haber verdi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Olay yerine gelen Gasp Büro, Cinayet Büro ve Osmangazi Araştırma ve Suç Önleme Büro Amirliğine bağlı ekipler çevredeki ve iş yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı. İş yerinde çalışanlar ekipler çağırılarak ifade verdi. Güvenlik kameralarını inceledikten sonra şüphelilerin eşkâlini belirleyen ekipler, olaya karışan 4 kişiyi yakalamak için araştırma başlattı.

GASPÇILARDAN BİRİ ÇALIŞANMIŞ

Şüphelilerin eşkalinin belirlenmesi ardından ekipler gaspçıların kullandığı aracın iş verene ait olduğunu belirledi. Çevrede araştırma başlatan ekipler, olayın azmettiricisi olduğunu belirlenen bir çalışanı olay yerine kontrol amaçlı yeniden gelip, iş verenin aracının içerisinde ortamı incelerken yakaladı. Suç ortaklarının da yerini söyleyen şüpheli, diğer isimlerle birlikte gözaltına alındı.

1 KİŞİ FİRARDA

Şüphelinin gaspta bulunmadan önce 1 ay boyunca paranın ne zaman geldiğini ve nerede saklandığını incelediği ve sonrasında beraberindeki 4 kişiyle birlikte gasp girişiminde bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, zanlılardan birisinin ise firarda olduğu ifade edildi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınan olayda, iş yerinin önüne arabayla gelen ve yüzlerinde yüz maskesi bulunan şahıslar, işyerine girip kısa bir süre sonra tekrar dışarı çıkıyor. Diğer bir açıda ise, iş adamının elleri ve ayakları bağlı şekilde kendisini dışarı atarak yardım istediği görülüyor. Yardıma gelen bir esnaf da elindeki bıçakla adamın bantlı el ve ayaklarını çözüyor.