Bursa'da esnafa destek amaçlı turu attılar

Vatandaşların ve esnafın selamlandığı organizasyona siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de geniş destek verdi.

Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanı İsmail Beki, "İhtiyaç sahipleri ile yardımda bulunmak isteyenlerin arasında esnafımız bir köprü görevi görmektedir. Ekmeğimizi, soframızı, sevgimizi ve güzel duygularımızı paylaştığımız, paylaşarak bereketi artırdığımız ramazan ayında, erzak kolisini de yerel esnafımızdan yapalım" dedi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI