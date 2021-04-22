Şırnak'ta nisan ayında 5 metre kar!Dünyada her yıl 931 milyon ton gıda israf ediliyorBursa'da esnafa destek amaçlı turu attılarKardeşlerin yürek burkan kaderi! Koronavirüse yakalanan kardeşler hayatlarını kaybettiMSÜ baraj puanı kaç 2021? MSÜ taban puanları nasıl hesaplanır 2021?Resmi Gazete'de yayımlandı: 7 ilde kesin korunacak alanlar ilan edildi!Viranşehir’in parkaları kuş yuvasına kavuştuMSÜ sınavından sonra ne olunur? MSÜ'den mezun olunca ne olunur?Şehitlerin anısı yaşatılıyor! Erciş’te Afrin şehidi anısına 375 fidan dikildiSON DAKİKA! Savcılıktan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e soruşturma!
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Bursa'da esnafa destek amaçlı turu attılar

Bursa'da esnafa destek amaçlı turu attılar

"Esnafına sahip çık" kampanyası doğrultusunda Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası, üstü açık otobüsle ilçe turu atarak vatandaşlara ve esnafa seslendi.

Bursa'da esnafa destek amaçlı turu attılar

Vatandaşların ve esnafın selamlandığı organizasyona siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de geniş destek verdi.

Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanı İsmail Beki, "İhtiyaç sahipleri ile yardımda bulunmak isteyenlerin arasında esnafımız bir köprü görevi görmektedir. Ekmeğimizi, soframızı, sevgimizi ve güzel duygularımızı paylaştığımız, paylaşarak bereketi artırdığımız ramazan ayında, erzak kolisini de yerel esnafımızdan yapalım" dedi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Bursa'da esnafa destek amaçlı turu attılar

Bursa'da esnafa destek amaçlı turu attılar

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT